軽さと性能のバランスが取れた王道モバイルPCが9万円切り。ASUSのRyzen 7搭載14型Vivobookがタイムセール

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【Amazonタイムセール】

ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ）」がAmazonタイムセール対象。参考価格109,800円のところ、18％オフの89,800円で販売中。

ノートPCの起動が遅くなってきた、作業中に固まることが増えた……。そんな不満を感じつつも、高性能モデルまでは必要ないと感じている人は少なくない。普段の作業も仕事も無理なくこなせる1台を探しているなら、このモデルはチェックしておきたい。

14型でも作業スペースを確保しやすい狭額ベゼルディスプレイ

1,920×1,200ドット表示の14型ノングレアディスプレイを搭載。ベゼル幅を抑えた設計で視界に収まる情報量を確保しやすく、ブラウザや資料を並べて使う場面でも窮屈さを感じにくい。自宅作業から日常用途まで無理なく対応できる画面サイズ。

冷却構造とポート構成が日常使用を支える

内部には冷却ファンと通気口を備え、負荷がかかった場面でも安定した動作を保ちやすい設計。USB Type-C（給電対応）やHDMI出力などの基本ポートを備え、外部ディスプレイ接続や周辺機器の利用にも対応する。

持ち出しを想定した設計と保証体制

MIL-STD-810H準拠テストをクリアしたボディ設計を採用。持ち運びや日常使用を想定したノートとして扱いやすい仕様になっている。購入後はメーカー保証に加え、自損故障にも対応する「あんしん保証」を利用できる点も安心材料のひとつ。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 170

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型（1920×1200）

【重量】約1.6kg

【OS】Windows 11 Home

【無線】Wi-Fi 6