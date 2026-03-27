Amazonセール情報大紹介！ 第1521回
軽さと性能のバランスが取れた王道モバイルPCが9万円切り。ASUSのRyzen 7搭載14型Vivobookがタイムセール
2026年03月27日 15時00分更新
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【Amazonタイムセール】
ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ）」がAmazonタイムセール対象。参考価格109,800円のところ、18％オフの89,800円で販売中。
ノートPCの起動が遅くなってきた、作業中に固まることが増えた……。そんな不満を感じつつも、高性能モデルまでは必要ないと感じている人は少なくない。普段の作業も仕事も無理なくこなせる1台を探しているなら、このモデルはチェックしておきたい。
14型でも作業スペースを確保しやすい狭額ベゼルディスプレイ
1,920×1,200ドット表示の14型ノングレアディスプレイを搭載。ベゼル幅を抑えた設計で視界に収まる情報量を確保しやすく、ブラウザや資料を並べて使う場面でも窮屈さを感じにくい。自宅作業から日常用途まで無理なく対応できる画面サイズ。
冷却構造とポート構成が日常使用を支える
内部には冷却ファンと通気口を備え、負荷がかかった場面でも安定した動作を保ちやすい設計。USB Type-C（給電対応）やHDMI出力などの基本ポートを備え、外部ディスプレイ接続や周辺機器の利用にも対応する。
持ち出しを想定した設計と保証体制
MIL-STD-810H準拠テストをクリアしたボディ設計を採用。持ち運びや日常使用を想定したノートとして扱いやすい仕様になっている。購入後はメーカー保証に加え、自損故障にも対応する「あんしん保証」を利用できる点も安心材料のひとつ。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14型（1920×1200）
【重量】約1.6kg
【OS】Windows 11 Home
【無線】Wi-Fi 6
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