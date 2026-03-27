Office付きでそのまま使える。HPの16GBメモリ搭載コスパ万能ノートが112,980円

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【Amazonタイムセール】

HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」が、Amazonタイムセール対象。過去価格136,364円のところ、17％オフの112,980円で販売中。

最近はノートPCの価格が上がっていると感じる人も多いはず。このモデルはCore Ultra 5とメモリ16GBの構成で、Office込みでも11万円台になっているタイムセール対象モデルだ。

Core Ultra 5とメモリ16GBの構成

CPUはインテル Core Ultra 5 125Hを搭載。メモリは16GB（8GB×2）で、ブラウザを開きながら資料作成や動画視聴などを同時に進める場面でも扱いやすい構成だ。ストレージは512GB SSDで、写真や書類、アプリをまとめて保存できる容量になっている。

15.6型フルHDの非光沢ディスプレイ

ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）の非光沢IPSパネル。画面の映り込みを抑えた表示で、自宅での据え置き利用や長時間の作業にも合わせやすいサイズ感。フルHD表示なので文字や表も見やすく、日常用途にも合わせやすい。

Office搭載と基本的な接続端子

Microsoft Office 2024を搭載。USB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力端子、ヘッドホン／マイク兼用端子を備える。そのほか指紋認証や物理カメラシャッターも用意されている。

製品スペック

【ディスプレイ】 15.6型 フルHD（1920×1080） 非光沢 IPS

【CPU】 インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（DDR5-5600MHz／8GB×2）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【グラフィックス】インテル Arc（CPU内蔵）

【OS】Windows 11 Home