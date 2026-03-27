Amazonセール情報大紹介！ 第1517回
Office付きでそのまま使える。HPの16GBメモリ搭載コスパ万能ノートが112,980円
2026年03月27日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAF）」が、Amazonタイムセール対象。過去価格136,364円のところ、17％オフの112,980円で販売中。
最近はノートPCの価格が上がっていると感じる人も多いはず。このモデルはCore Ultra 5とメモリ16GBの構成で、Office込みでも11万円台になっているタイムセール対象モデルだ。
Core Ultra 5とメモリ16GBの構成
CPUはインテル Core Ultra 5 125Hを搭載。メモリは16GB（8GB×2）で、ブラウザを開きながら資料作成や動画視聴などを同時に進める場面でも扱いやすい構成だ。ストレージは512GB SSDで、写真や書類、アプリをまとめて保存できる容量になっている。
15.6型フルHDの非光沢ディスプレイ
ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）の非光沢IPSパネル。画面の映り込みを抑えた表示で、自宅での据え置き利用や長時間の作業にも合わせやすいサイズ感。フルHD表示なので文字や表も見やすく、日常用途にも合わせやすい。
Office搭載と基本的な接続端子
Microsoft Office 2024を搭載。USB Type-C（5Gbps）×1、USB Type-A（5Gbps）×2、HDMI出力端子、ヘッドホン／マイク兼用端子を備える。そのほか指紋認証や物理カメラシャッターも用意されている。
製品スペック
【ディスプレイ】 15.6型 フルHD（1920×1080） 非光沢 IPS
【CPU】 インテル Core Ultra 5 125H
【メモリ】16GB（DDR5-5600MHz／8GB×2）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【グラフィックス】インテル Arc（CPU内蔵）
【OS】Windows 11 Home
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1514回
トピックス余裕のスペック。mouseのCore i7＋RTX＋32GBノートが124,800円に。この構成がセール価格
-
第1513回
トピックス寝具にお金をかけたくない人の現実解。山善の硬め高反発マットレスが6千円切り
-
第1512回
トピックスシワのまま出るのはちょっと不安……という朝に。約19秒で使える衣類スチーマーがタイムセール
-
第1511回
トピックス8.7インチで約320g、LTE通信まで使えて約2万円。外出先や移動中で使いやすい小型タブレット
-
第1510回
トピックスRTX 4050×144Hzでバランスを極めたミドルクラス機。16型ゲーミングノートPCが15万円台
-
第1507回
トピックスCore Ultra＋16GB。しかも16型の大画面。そんな万能ノートがタイムセールで10万円切り
-
第1506回
トピックス座りっぱなしをやめるだけで、仕事は変わる。初めてでも選びやすい山善の電動昇降デスクがタイムセール
-
第1505回
トピックス材料を入れて押すだけ。ボタンひとつで焼きたて生活ができる1斤ホームベーカリー
- この連載の一覧へ