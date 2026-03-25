Amazonセール情報大紹介！ 第1505回
材料を入れて押すだけ。ボタンひとつで焼きたて生活ができる1斤ホームベーカリー
2026年03月25日 16時00分更新
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朝パンを買いに行く時間がない日でも、材料を入れてスタートするだけで家で焼きたてが食べられれば、食事の満足度は大きく変わる。パン作りの手間をぐっと減らしながら、生活にちょっとした楽しみを増やせる存在として、ホームベーカリーはいま静かに人気だったりする。
パンだけじゃない。作れるものが多く飽きにくい
食パンのほか、ピザ生地やうどん・そば生地、餅やジャムまで対応する。パン専用の家電というより、日々の調理の幅を広げる存在に近い。付属のレシピを見ながら試していくことで、使い道は自然と増えていく。
1斤サイズだから無理がない。普段の食事に組み込みやすい
一度に焼けるのは1斤分。食べきり前提の量で、焼いたあとに余らせる心配が少ない。サイズも大きすぎず、キッチンの一角に置いたまま使い続けられる。
焼き色調整と予約タイマーに対応。朝に合わせて準備できる
焼き色は3段階から選択でき、好みに応じた仕上がりを選べる。さらに最大13時間の予約設定が可能で、朝食の時間に合わせて焼き上げる使い方もできる。パン羽根とケースは取り外して洗える構造になっている。
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