D4エンタープライズは3月19日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第92弾タイトルとなる『ハイドライド MSX2』を配信。価格は、880円だ。

▼紹介動画

●勇者ジムを操作して、神話伝説最強の悪魔バラリスを打倒しよう！

80年代を代表する名作アクションRPG

本作は1985年にT&E SOFTから発売されたアクションロールプレイングゲーム。プレイヤーは勇敢な若者ジムを操作して失われた宝石を取り戻し、悪魔バラリスを倒してフェリーランドの平和を取り戻すことになる。

当時、アクティブRPGと称されていたことからもわかるように、本作ではアクション性がキモ。プレイヤーは攻撃モードと防御モードを切り替ながらジムをモンスターに体当たりさせて戦うことになる。

モンスターを倒せは経験値が手に入り、経験値を溜めることでジムはレベルアップしてより強くなっていく。またにジムが傷ついてしまったときは、平地などで休ませることで自動的に体力が回復する仕組みとなっている。

MSX2版はVRAM64K用（16色）とVRAM128K用（256色）の2種類のモードが用意されており、異なる雰囲気を楽しめる。

『EGGコンソール ハイドライド MSX2』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラストバトル・エンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能な「ギャラリー」モードも搭載している。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール ハイドライド MSX2

ジャンル：アクションゲーム／ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：T&E SOFT

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年3月19日）

価格：880円

IARC：7+（7才以上対象）

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.