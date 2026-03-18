D4エンタープライズは3月18日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」について、『EGGコンソール ザナックEX MSX2』をPC（Steam）向けにリリースした。価格は、1200円。

●終結したはずのザナックの戦いは終わっていなかった――

活動を再開した有機知性体を鎮圧すべく、再びザナックは飛び立つ！

『ZANAC EX』は、1987年に発売された縦スクロールのSFシューティングゲーム。ストーリー的にはMSX版『ZANAC』の後日譚という位置づけとなっており、プレイヤーは最新鋭AFX-6502“ザナック”を操作して有機知性体と戦う。

AFX-6502“ザナック”は、ショットと特殊武器を装備しており、戦闘中に登場する数字チップを取ることで特殊弾を切り替えたり、同じチップを連続して取れば特殊弾を強化したりできる。

特殊弾には、並んだ敵をまとめて倒せる貫通弾、8方向に飛ばせる全方位弾といった、シューティングゲームではおなじみのものから、自機を守るバリアー、左右に高速移動する振動弾、自機の周りを高速回転する回転弾などバリエーションは豊富。

状況に応じて使い分けるもよし、得意な特殊弾を徹底的に強化して戦うもよし、あなたのプレイスタイルにあわせて楽しむことが可能だ。

また、本作を語る上で外せないのが“ALC（自動難易度調整機能）”。本作では、戦いの進め方によって敵の攻撃が激しさを増したり、逆に弱まったりする。

例えば敵の要塞を破壊したり、偵察機を撃破できると敵の攻撃が弱まるのだ。これにより毎回ゲームの展開が変わり、新鮮な感覚でゲームを楽しめる。

『EGGコンソール ザナックEX MSX2』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラスボス戦、エンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。また、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードも搭載している。

【PC（Steam）版の特徴】

・アチーブメント対応

・スコアアタックモード（リーダーボード）対応

・リーダーボードはリプレイ再生に対応

・スコアアタック制限時間：80分

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール ザナックEX MSX2

ジャンル：シューティングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：コンパイル

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2026年3月18日

価格：1200円

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