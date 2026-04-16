D4エンタープライズは4月16日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第96弾タイトルとなる『サイコ・ワールド MSX2』を配信。価格は880円だ。

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● 反射神経を超えた「戦略の快感」が、巨大なボスをねじ伏せる全能感へと変わる！

君の知性とテクニックで、この刺激的な世界を支配しよう

1988年にヘルツから発売されたサイコ・ワールドは、MSX2では不可能とされていた滑らかな横スクロールを実現し、当時のプレイヤーを驚かせたアクションゲーム。

本作の面白さの真髄は、何といっても「8つの超能力をリアルタイムで使い分ける」という全能感にある。

ただ敵を撃つだけでなく、炎、氷、音波、そして空中浮遊といった多彩な能力を、戦況にあわせて瞬時に切り替えるスピード感がたまらない。敵の弱点にあわせて属性を選んだり、凍らせた敵を足場にして高所へ飛び移ったりと、自分のアイデアがそのまま攻略に直結する快感は格別だ。

限られた「エネルギーゲージ」をどう配分するかという駆け引きも絶妙。強力な攻撃で一気に押し切るか、それともバリアを張って堅実に進むか、プレイヤーの性格がそのまま攻略スタイルに現れる自由度がある。

画面狭しと暴れ回る巨大なボスを、自慢の超能力をフル活用してねじ伏せた瞬間の達成感は、アクションゲームとしての純粋な喜びをダイレクトに味わうことが可能。鮮やかな色彩に彩られた世界を縦横無尽に駆け巡るそのプレイ体験は、今遊んでも決して色褪せない、知的で刺激的な興奮に満ちているだろう。

『EGGコンソール サイコ・ワールド MSX2』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール サイコ・ワールド MSX2

ジャンル：アクションゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：ヘルツ

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年4月16日）

価格：880円

IARC：7+（7才以上対象）

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