「開墾」「建築」「合体」――自国を強化し敵城を落とす日本ファルコムの名作RTS！
『アドバンスド ロードモナーク PC-9801』がSwitch向け「EGGコンソール」で本日3月12日にリリース！
D4エンタープライズは3月12日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第91弾タイトルとして『アドバンスド ロードモナーク PC-9801』を配信。価格は980円だ。
▼紹介動画
●全52面の多彩な変化と占領率を競う中毒性で、何度でも新鮮な気持ちで遊べる国取りシミュレーション
本作は、1991年に日本ファルコムから発売されたリアルタイムシミュレーションゲーム。プレイヤーは一国の王となって自国を統治し、他国をすべて攻め滅ぼすことがゲームの目的となる。
各ユニットに命令を出して、開墾させたり、家を作らせたり、防衛のための柵を作らせたり、橋を掛けさせたりして、堅牢な拠点作りに励みつつ、ユニット同士を合体させることで強力な軍団を作り上げよう。
そして最終的には敵の城を攻め落とせばステージクリアー。攻略後には占領率などの数値も出るので、より高い数値を目指して繰り返してプレイできる。
収録されているステージは全部で52面。ゲームの進行にあわせて難度が高くなることはもちろん、キャラクターやテーマといった見た目も変化するので、中だるみすることなく、毎回新鮮な気持ちでプレイできるだろう。
『EGGコンソール アドバンスド ロードモナーク PC-9801』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。
※シーンセレクト機能はございません。
※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
※USBマウスはNintendo Switchの日本語環境でのみ対象となります。また、すべてのマウスやボタンが動作する保証はありません。なお、Nintendo Switch アプリケーションの仕様上、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2をマウスとして利用することはできません。
【ゲーム情報】
タイトル：EGGコンソール アドバンスド ロードモナーク PC-9801
ジャンル：シミュレーションゲーム
配信：D4エンタープライズ
メーカー：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch
配信日：配信中（2026年3月12日）
価格：980円
IARC：7+（7才以上対象）
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
© D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.