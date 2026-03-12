D4エンタープライズは3月12日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第91弾タイトルとして『アドバンスド ロードモナーク PC-9801』を配信。価格は980円だ。

●全52面の多彩な変化と占領率を競う中毒性で、何度でも新鮮な気持ちで遊べる国取りシミュレーション

本作は、1991年に日本ファルコムから発売されたリアルタイムシミュレーションゲーム。プレイヤーは一国の王となって自国を統治し、他国をすべて攻め滅ぼすことがゲームの目的となる。

各ユニットに命令を出して、開墾させたり、家を作らせたり、防衛のための柵を作らせたり、橋を掛けさせたりして、堅牢な拠点作りに励みつつ、ユニット同士を合体させることで強力な軍団を作り上げよう。

そして最終的には敵の城を攻め落とせばステージクリアー。攻略後には占領率などの数値も出るので、より高い数値を目指して繰り返してプレイできる。

収録されているステージは全部で52面。ゲームの進行にあわせて難度が高くなることはもちろん、キャラクターやテーマといった見た目も変化するので、中だるみすることなく、毎回新鮮な気持ちでプレイできるだろう。

『EGGコンソール アドバンスド ロードモナーク PC-9801』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

※USBマウスはNintendo Switchの日本語環境でのみ対象となります。また、すべてのマウスやボタンが動作する保証はありません。なお、Nintendo Switch アプリケーションの仕様上、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2をマウスとして利用することはできません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール アドバンスド ロードモナーク PC-9801

ジャンル：シミュレーションゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年3月12日）

価格：980円

IARC：7+（7才以上対象）

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

© D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.