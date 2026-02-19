D4エンタープライズは2月19日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第88弾タイトルとして、クリスタルソフトの人気RPGシリーズ完結編『夢幻の心臓III PC-8801mkIISR』を配信。価格は880円だ。

▼紹介動画

■夢幻界を脱出し、元の世界に戻ったかのように見えた戦士に、

新たなる試練が舞い降りる！

本作は1990年にクリスタルソフトから発売されたロールプレイングゲーム。前作にあたる『II』が『I』のエンディング直後からだったのと同様に、本作も『II』のエンディング直後から開始。夢幻界におとされて数々の冒険を経た歴戦の戦士が、懐かしい元の世界の景色を目にするところからスタートする。

ゲームはトップビューのシンボルエンカウントで、最大4人のパーティを組んで冒険することになる。ちなみに主人公は人間だが、仲間になる種族は実に多彩。エルフやドワーフといったおなじみのものから、ドラゴン、ジャイアントなどが仲間になることも。

また本作では装備がクラスではなく、種族に紐づいているので、クラスはもちろん種族の選択も重要になる。キャラクターレベル13で能力を選択してクラスチェンジが可能に。特定のクラスを選択していくことで、以降のレベルでもさらなるクラスチェンジができるといったフィーチャーも用意されている。

戦闘はオートバトルを採用。直感的に楽しめる内容となっており、武器を使った攻撃や、各種魔法を駆使して戦うことになる。また物理攻撃に対しては防御が非常に有効で、防御を上手に使いこなすことが戦闘のカギとなるだろう。

和製RPGの原点としても評価が高い本シリーズ。シリーズを通してプレイすることで、壮大な物語と和製RPGの原点が体験できるので、この機会にぜひ通しでプレイしてみてはいかがだろうか。

『EGGコンソール 夢幻の心臓III PC-8801mkIISR』は、アプリケーション標準で用意しているゲーム内の各シーンやラストバトル・エンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。「ギャラリー」モードでは、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能だ。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール 夢幻の心臓III PC-8801mkIISR

ジャンル：アクションゲーム／シューティングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：クリスタルソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年2月19日）

価格：880円

IARC：7+（7才以上対象）

© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.