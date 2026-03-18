スクウェア・エニックスは3月18日、NHN PlayArtと共同開発する新作スマホゲーム「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」を3月24日にサービス開始すると発表した。同時にファイナルトレーラーを公開している。

ファイナルトレーラーでは、初解禁となるキャラクター6人を紹介。オニオンナイト（CV：福山潤さん）、イロハ（CV：水瀬いのりさん）、フリオニール（CV：緑川光さん）、バルフレア（CV：平田広明さん）、リュック（CV：松本まりかさん）、クライヴ・ロズフィールド（CV：内田夕夜さん）が映像に映り、話題を呼んでいる。

ユーザーからは「オニオンナイト万歳！」「11からはイロハだったか」「2のフリオニール、何周か回って微笑ましい現代服してる」「バルフレアがもうめっちゃバルフレアで好き」「松本まりかのリュックがまた聴けるの本当に嬉しい」など、それぞれ推しのキャラクターが登場することへの喜びの声が寄せられている。

とくにナンバリング最新作「FF16」の主人公・クライヴについては、「クライヴはこの世界で遊んでる方が幸せ」「これからの時期は桜が綺麗だよクライヴ」「もう本編帰らなくていいよ…東京で元気にやっててくれ」「トルガル散歩してるクライヴ兄さん見てみたい」「28歳なのね、メンタル大丈夫そ？」など、彼を労わる声が続々。そのキャラクター人気がうかがえた。

また、公式X（Twitter）では抽選で10名にオリジナルパーカーをプレゼントするキャンペーンも開催。応募期間は3月23日までなので、お見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル：DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY

（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）

ジャンル：ボス討伐型チームバトル

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年3月24日予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

© SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA