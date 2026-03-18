「ディシディア」新作が3月24日サービス開始 FF16からクライヴも参戦！
スクウェア・エニックスは3月18日、NHN PlayArtと共同開発する新作スマホゲーム「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」を3月24日にサービス開始すると発表した。同時にファイナルトレーラーを公開している。
ファイナルトレーラーでは、初解禁となるキャラクター6人を紹介。オニオンナイト（CV：福山潤さん）、イロハ（CV：水瀬いのりさん）、フリオニール（CV：緑川光さん）、バルフレア（CV：平田広明さん）、リュック（CV：松本まりかさん）、クライヴ・ロズフィールド（CV：内田夕夜さん）が映像に映り、話題を呼んでいる。
ユーザーからは「オニオンナイト万歳！」「11からはイロハだったか」「2のフリオニール、何周か回って微笑ましい現代服してる」「バルフレアがもうめっちゃバルフレアで好き」「松本まりかのリュックがまた聴けるの本当に嬉しい」など、それぞれ推しのキャラクターが登場することへの喜びの声が寄せられている。
とくにナンバリング最新作「FF16」の主人公・クライヴについては、「クライヴはこの世界で遊んでる方が幸せ」「これからの時期は桜が綺麗だよクライヴ」「もう本編帰らなくていいよ…東京で元気にやっててくれ」「トルガル散歩してるクライヴ兄さん見てみたい」「28歳なのね、メンタル大丈夫そ？」など、彼を労わる声が続々。そのキャラクター人気がうかがえた。
また、公式X（Twitter）では抽選で10名にオリジナルパーカーをプレゼントするキャンペーンも開催。応募期間は3月23日までなので、お見逃しなく。
🎉サービス開始日決定記念CP🎉— ディシディア デュエルムFF公式 (@DDFF_JP) March 18, 2026
『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』
3/24(火)リリース決定を記念して、
抽選で10名様に「#DDFF オリジナルパーカー(海外Lサイズ)」をプレゼント🎁
▼事前登録受付中
iOS→https://t.co/l9zjuRABfM
Android→https://t.co/brjPv9qnz3
▼応募方法… pic.twitter.com/jUdOwTSA9M
【ゲーム情報】
タイトル：DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY
（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）
ジャンル：ボス討伐型チームバトル
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2026年3月24日予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
© SQUARE ENIX/NHN PlayArt
CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA