スクウェア・エニックスは3月24日、NHN PlayArtと共同開発を手掛けるiOS／Android向けボス討伐型チームバトルゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』について、正式にサービスを開始した。本作は基本プレイ無料、アイテム課金型のゲームアプリだ。

現在ゲーム内では、豪華アイテムがもらえるログインボーナスを開催中。また、モグPayがお得に購入できる「DISSIDIA WEB ショップ」をオープン。正式サービス開始を記念してオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催している。

【ストアURL】

App Store：https://sqex.to/3urKc

Google Play：https://sqex.to/mGMqp

▼DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY | Opening Cinematic

■『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』について

本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する、「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。3対3の2チームと魔物が入り乱れる中、相手チームより早く巨大ボスの討伐を目指す「ボス討伐型チームバトル」だ。片手でも遊べるシンプルな操作で、美麗なセルルックで表現された戦士たちの爽快アクションが楽しめる。

「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが召喚された、新たな異説の舞台となるのは「現代」の東京。フルボイスで紡ぐメインストーリーに加え、戦士たちの日常を垣間見られるショートエピソードも展開。各キャラクターにセットするアビリティのイラストは、豪華クリエイター陣による魅力的な描き下ろしイラストも多数登場する。

■「事前登録記念ログインボーナス」 開催中！

事前登録開始時に実施決定した「事前登録記念ログインボーナス」が開催中。アビリティガチャ合計40回分のアイテム（ガチャチケット20枚、3000モグPay）を始め、歴代「ディシディア」シリーズのBGM（8曲）や好きなキャラクターを選んで解放できるキャラチケット5枚など、7日間のログインで豪華アイテムがプレゼントされる。開催期間は、2026年4月24日23時59分まで。

▼報酬内容

1日目：1000 モグPay、歴代「ディシディア」シリーズのBGM（8曲）

2日目：ガチャチケット10枚

3日目：グロウエッグ（強化素材）×5000

4日目：1000モグPay

5日目：1000モグPay

6日目：ガチャチケット10枚

7日目：キャラチケット5枚

▼歴代『ディシディア』シリーズのBGM（8曲）

・臨戦／DISSIDIA FINAL FANTASY(PSP)より

・DISSIDIA - menu -／DISSIDIA FINAL FANTASY(PSP)より

・DISSIDIA - opening - /Edit／DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASY より

・Massive Explosion(Instrumental) ／DISSIDIA FINAL FANTASY(AC)より

・At Long Last／DISSIDIA FINAL FANTASY NT より

・Spark／DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA より

・Ghost／DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY より

・Finally／DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY より

※報酬のBGM（8曲）は、バトルBGMプレイリストに直接付与いたします。

※受取期間終了後、報酬は再配布する可能性があります。

※内容に関して変更される可能性があります。

※本ログインボーナスで配布されるモグPayは、無償モグPayとなります。

※150モグPayで、アビリティガチャを1回引くことができます。

※ガチャチケット1枚で、アビリティガチャを1回引くことができます。

■「DISSIDIA WEB ショップ」オープン！

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』にて利用できる「モグPay」をお得に購入できる「DISSIDIA WEB ショップ」をオープンした。「DISSIDIA WEB ショップ」では、WEBショップ限定のお得なパックを用意している。

★ショップオープンを記念して合計1000モグPayをプレゼント！

スクウェア・エニックス アカウントと『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』を連携すると500モグPay、スクウェア・エニックス アカウント連携後にWEBショップにて500モグPayをプレゼント。合計1000モグPayを受け取ることができる。ぜひこの機会に利用してみよう。

※どちらも1アカウントにつき1回のみ受取可能となります。

※スクウェア・エニックス アカウント（無料登録）はDISSIDIA WEB ショップ利用に必要になります。

▼DISSIDIA WEB ショップ

https://sqex-bridge.jp/webstore/ddff