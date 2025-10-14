新たな「ディシディアFF」が発表で話題に 「ファイナルファンタジー」キャラ総出演のオールスターゲーム 初期実装キャラにはクラウド、ジタン、ライトニングっぽいシルエットも

スクウェア・エニックスは10月12日、「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズのスマートフォン向けゲーム最新作を発表した。

公開されたティザーサイトでは、現実世界の写真を背景に「NEW DISSIDIA FINAL FANTASY」と銘打っている。「Team Boss Battle（チームボスバトル）」とも書かれており、これがゲームジャンルを指しているのだろうかと話題を呼んでいる。

ユーザーからは「マジかッ」「オペオム（ディシディアFF オペラオムニア）好きだったから楽しみ！」「待っていたぞ、光の戦士たちよ！」など、期待する声が半分。いっぽうで「スマホか…」「せめてPC版が欲しい」「サ終が怖い」と、不安に思う声も寄せられていた。

「ディシディア」シリーズは、「ファイナルファンタジー」のキャラクターが作品の垣根を越えて集結するオールスタータイトル。初期実装キャラとして紹介されているシルエットには、「FFVII」のクラウド、「FFIX」のジタン、「FFXIII」のライトニングっぽいシルエットなどが確認できる。

また、サイトの一部をクリックすると切り抜き画像が出現。各キャラクターを示唆する内容になっているので、実際に見てみてはいかがだろうか。

本作の続報は、10月14日19時に公式YouTubeチャンネルにて公開される。どんなゲームになるのか、期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：NEW DISSIDIA FINAL FANTASY（仮）

ジャンル：チームボスバトル（仮）

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：未定

© SQUARE ENIX