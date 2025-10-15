スクウェア・エニックスは10月14日、新作スマートフォン向けゲーム「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」を発表した。2026年配信予定となる。

本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する、「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。3対3の2チームと魔物が入り乱れる中、相手チームより早く巨大ボスの討伐を目指す「ボス討伐型チームバトル」だ。おなじみの召喚獣も登場する模様。

片手でも遊べるシンプルな操作で、「FF」キャラクターたちの爽快アクションが楽しめる。ティザートレーラーのなかでは「FFVII」のクラウドや「初代FF」のウォーリア オブ ライトが戦う姿を見られた。

ファンに衝撃をもって迎えられたのは、舞台が「現代」の東京であること。衣装は元の世界のものと現代風のファッションを着せ替えて楽しめる形式。女子高生っぽい「FFVI」のティナや、竜騎士の兜を脱いだ「FFIV」のカインなどはとくにギャップが大きい。

メインストーリーはフルボイスで紡がれ、戦士たちの日常を垣間見られるショートエピソードも展開。豪華クリエイター陣による魅力的な描き下ろしイラストで、各キャラクターにセットするアビリティを彩るという。

現在、クローズドベータテストの参加者を募集中。期間は10月28日23時59分までとなっており、定員はiOS／Android各1万の計2万名。応募者多数の場合は抽選となる。テスト期間は11月7日～11月14日の1週間。ただし、「17時～22時59分」の時間帯のみプレイ可能という制限がある点は覚えておきたい。

また、本作のクリエイティブプロデューサーを務める野村哲也氏からのコメントも到着。シリーズを振り返りつつ「世界観やビジュアルから分かる通り新たなチャレンジが多大に盛り込まれています」と、自信をのぞかせた。

ユーザーからは「新作うれしいです、生きがいが増えました」「新たなディシディアに期待してます」「確かにチャレンジ精神は感じた。ベータでプレイしてしっかりフィードバックしたい」など、本作に期待する声が寄せられている。

いっぽう、スクウェア・エニックスの発表ではお約束になりつつあるが、「スマホゲーじゃなくてコンシューマーで作ってほしい」「PSP時代の作品の正統続編を待ってます。コレジャナイ」「男性陣の服があまりにもノムリッシュ」など、求めていたものと違ったという声も。

ファンが多いからこそ多くの意見が集まるスクウェア・エニックス作品。今回の「異説」はどうなるのか、続報に期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル：ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー

ジャンル：ボス討伐型チームバトル

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

© SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA