スクウェア・エニックスは3月3日、iOS／Android向けボス討伐型チームバトル『DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）』において、キャラクター紹介PV第1弾「プロンプト・アージェンタム」を公開。あわせて、声優色紙プレゼントキャンペーンを開催した。

本作のサービス開始時期は、2026年3月予定。声優サイン色紙キャンペーンの応募期間は、3月7日23時59分までだ。

▼事前登録受付中

App Store：https://sqex.to/3urKc

Google Play：https://sqex.to/mGMqp

今回公開されたプロンプトの紹介映像では、基本的な攻撃シーンをはじめ、プロンプト専用アビリティやストーリーシーンなど、キャラクターの魅力が詰まったものとなっている。

さらにBGMは、プロンプトの出典作品となる『FINAL FANTASY XV』のBGMをアレンジした本作オリジナルとなっている。

なお、明日3月4日から3月12日まで毎日1本、ほかのプレイアブルキャラクターの紹介PVを公開予定。こちらも楽しみにしよう。

※PV公開スケジュールは変更になる場合がございます。

▼キャラクター紹介PV「プロンプト・アージェンタム」はこちら

https://youtu.be/Nza140P4EQk

■「声優サイン色紙キャンペーン」開催！

キャラクター紹介PVの公開と連動して、出演声優のサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開催。『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウント（@DDFF_JP）をフォローして、応募期間までに対象の投稿をリポストした人の中から抽選で2名に、プロンプト・アージェンタム役の柿原徹也さんのサイン色紙をプレゼント。応募期間は、2026年3月7日23時59分まで。

また、「声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」は、今後公開予定のキャラクター紹介PVと連動しての開催を予定している。ぜひ『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウントをフォローして、今後のキャンペーンを確認しよう。

▼『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式X

https://x.com/DDFF_JP

【ゲーム情報】

タイトル：DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY

（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）

ジャンル：ボス討伐型チームバトル

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年3月予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

© SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA