声優サイン色紙キャンペーンも開催！
『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』のキャラクター紹介PV第1弾が公開！第10弾まで毎日公開
スクウェア・エニックスは3月3日、iOS／Android向けボス討伐型チームバトル『DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）』において、キャラクター紹介PV第1弾「プロンプト・アージェンタム」を公開。あわせて、声優色紙プレゼントキャンペーンを開催した。
本作のサービス開始時期は、2026年3月予定。声優サイン色紙キャンペーンの応募期間は、3月7日23時59分までだ。
▼事前登録受付中
App Store：https://sqex.to/3urKc
Google Play：https://sqex.to/mGMqp
今回公開されたプロンプトの紹介映像では、基本的な攻撃シーンをはじめ、プロンプト専用アビリティやストーリーシーンなど、キャラクターの魅力が詰まったものとなっている。
さらにBGMは、プロンプトの出典作品となる『FINAL FANTASY XV』のBGMをアレンジした本作オリジナルとなっている。
なお、明日3月4日から3月12日まで毎日1本、ほかのプレイアブルキャラクターの紹介PVを公開予定。こちらも楽しみにしよう。
※PV公開スケジュールは変更になる場合がございます。
▼キャラクター紹介PV「プロンプト・アージェンタム」はこちら
https://youtu.be/Nza140P4EQk
■「声優サイン色紙キャンペーン」開催！
キャラクター紹介PVの公開と連動して、出演声優のサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開催。『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウント（@DDFF_JP）をフォローして、応募期間までに対象の投稿をリポストした人の中から抽選で2名に、プロンプト・アージェンタム役の柿原徹也さんのサイン色紙をプレゼント。応募期間は、2026年3月7日23時59分まで。
また、「声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」は、今後公開予定のキャラクター紹介PVと連動しての開催を予定している。ぜひ『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウントをフォローして、今後のキャンペーンを確認しよう。
▼『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式X
https://x.com/DDFF_JP
【ゲーム情報】
タイトル：DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY
（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）
ジャンル：ボス討伐型チームバトル
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2026年3月予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
© SQUARE ENIX/NHN PlayArt
CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA