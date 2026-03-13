Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第106回
【2万1800円→1万5456円】Amazonランキング1位のゲーミングチェアがタイムセールで29％オフ！ 「座り心地最高」と高評価
2026年03月13日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GTRacingのゲーミングチェアがタイムセール対象
Amazon.co.jpにて、GTRacingのゲーミングチェア「GT002F-BLUE」が販売中だ。参考価格は2万1800円だが、タイムセールにより29％オフの1万5456円で購入できる（3月13日時点）。
本製品は、人間工学にもとづいたデザインをはじめ、155度のリクライニング調節機能、ほどよく柔らかいPUレザー素材、姿勢を整えてくれるランバーサポート、日本人の体型に合わせた高さなどが特徴となっている。
座り心地最高のゲーミングチェア、いまなら2万円未満！
ユーザーレビューを見ると、「座り心地が最高」「クッションがいい」といった声が寄せられている。Amazonの「PCゲーミングチェア」の売れ筋ランキングで第1位にもなっている商品だ。快適なゲーミングチェアを2万円未満で手に入れたい人は、タイムセールが終わる前に購入してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|GTRacing ゲーミングチェア オフィスチェア デスクチェア ゲーム用チェア リクライニング パソコンチェア ハイバック ヘッドレスト ランバーサポート ひじ掛け付き 高さ調整機能 PUレザー オットマン付き ブルー (GT002F-BLUE)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
