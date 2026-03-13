この発想はなかった……ゲーム配信やマルチタスクに便利すぎ！ Stream Deck付きのCORSAIR製ゲーミングキーボード

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

CORSAIRの最新ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、CORSAIRの有線ゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」が予約受付中だ。価格は5万2980円。

Elgatoの「Stream Deck」が統合されたキーボード

GALLEON 100 SDは、Elgatoの「Stream Deck」が統合された有線ゲーミングキーボード。テンキー部分に、Stream Deckの各種キーと5型のフルカラーLCDスクリーンが配備されている。各種キーにはゲーム内コマンドをはじめ、配信用アプリやテンキーなどをカスタマイズ可能だ。ゲームの配信だけでなく、ゲームプレイのサポート、マルチタスクもこなせるキーボードとなっている。

配信者に人気のStream Deckを融合させたキーボードは、珍しいの一言に尽きる。5万円台と高めだが、作業効率を上げたい人や珍しい物に興味がある人は購入を検討してみては？