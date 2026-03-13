Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第105回
この発想はなかった……ゲーム配信やマルチタスクに便利すぎ！ Stream Deck付きのCORSAIR製ゲーミングキーボード
2026年03月13日 16時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
CORSAIRの最新ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、CORSAIRの有線ゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」が予約受付中だ。価格は5万2980円。
Elgatoの「Stream Deck」が統合されたキーボード
GALLEON 100 SDは、Elgatoの「Stream Deck」が統合された有線ゲーミングキーボード。テンキー部分に、Stream Deckの各種キーと5型のフルカラーLCDスクリーンが配備されている。各種キーにはゲーム内コマンドをはじめ、配信用アプリやテンキーなどをカスタマイズ可能だ。ゲームの配信だけでなく、ゲームプレイのサポート、マルチタスクもこなせるキーボードとなっている。
配信者に人気のStream Deckを融合させたキーボードは、珍しいの一言に尽きる。5万円台と高めだが、作業効率を上げたい人や珍しい物に興味がある人は購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|CORSAIR GALLEON 100 SD有線メカニカルキーボード – Elgato Stream Deckの統合、潤滑済みホットスワップ可能なMLXパルス・トッキー・キースイッチ、PBTダブルショットキーキャップ、FlashTap SOCD、8000Hz、LCDスクリーン – 黒 CH-912A31I-JP
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第104回
トピックスRX 9060 XT搭載のマウス製ゲーミングデスクトップPCが27万円！ フルHD環境なら快適に遊べるスペック
-
第103回
トピックスPixioの電動ゲーミングデスクがイチオシ！ ホワイトカラーとワンタッチで昇降できる使いやすさが◎
-
第102回
トピックス30万円未満でPCゲームデビューしたい人、第14世代Core i5＆RTX 5060のマウス製ゲーミングPCがおすすめ
-
第101回
トピックス20万円未満でゲーミングノート買いたい人〜！ RTX 4050搭載のASUS製が狙い目かも
-
第100回
トピックス71gの軽さがたまらない……。 HyperXの軽量ワイヤレスゲーミングマウスが25％オフ
-
第99回
トピックス【12万円→8万円!?】4K有機EL＋120Hz＋0.03msの31.6型ディスプレー、タイムセールで31％オフ！
-
第98回
トピックス超おしゃれすぎるXbox・PC用コントローラー RGBライト・パープルカラー……！
-
第97回
トピックスエイムを向上したい？ ブレを抑えたい？ だったらeスポーツ用のアームスリーブがおすすめだ！
-
第97回
トピックス初代プレステっぽい有線コントローラー「GameSir Tegenaria Lite」、3299円で販売中
-
第96回
トピックスSwitch 2のストレージ不足を解消！ 動作確認済みのmicroSDXC Expressカード 1TB
- この連載の一覧へ