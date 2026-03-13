RX 9060 XT搭載のマウス製ゲーミングデスクトップPCが27万円！ フルHD環境なら快適に遊べるスペック

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

RX 9060 XT搭載のゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（RX 9060 XT）」が販売中だ。価格は27万9800円。

フルHD環境で快適に遊べるスペック

CPUはAMD「Ryzen 7 5700X」、GPUはAMD「Radeon RX 9060 XT」、メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、240mmラジエーターの水冷CPUクーラーも特徴だ。

フルHD環境で快適なゲームプレイができるスペックと言えるだろう。30万円未満のゲーミングデスクトップPCを探している人におすすめできる。