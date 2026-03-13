Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第104回
RX 9060 XT搭載のマウス製ゲーミングデスクトップPCが27万円！ フルHD環境なら快適に遊べるスペック
2026年03月13日 16時00分更新
RX 9060 XT搭載のゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（RX 9060 XT）」が販売中だ。価格は27万9800円。
フルHD環境で快適に遊べるスペック
CPUはAMD「Ryzen 7 5700X」、GPUはAMD「Radeon RX 9060 XT」、メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、240mmラジエーターの水冷CPUクーラーも特徴だ。
フルHD環境で快適なゲームプレイができるスペックと言えるだろう。30万円未満のゲーミングデスクトップPCを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【 RX 9060 XT(16GB) 搭載 / 3年メーカー保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Ryzen 7 5700X 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー ゲーム 動画編集) DGA7A6XB53SJW115AZ
