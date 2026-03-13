ポケモンは3月13日、Nintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」について、一部の不具合とその対応についてのお知らせを公開した。

お知らせによると、現在特定の手順をふむと進行不能になる不具合などが確認されているとのこと。また、一部の進行の仕方がわかりづらいという意見に対し、改善も予定している。

近日中に更新データを配信予定で、すでに問題が発生していても解消する見込みだという。もし該当する不具合で進めないという人は、少し待つといいだろう。

【確認済みの不具合】

●「パサパサこうやの街」のおねがいごと「すみかを作ってあげよう！」で、「ゼニガメ」が木の上に移動して話しかけられず、おねがいごとが進められない。

●「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「ポケモンセンターを探そう！」で、「モジャンボ」が橋を渡る前に、橋のひび割れたブロックを壊すと、おねがいごとが進めるのが困難になる。

●「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「ポケモンセンターを探そう！」で、特定の手順を行うと「モジャンボ」の橋を修復するイベントが発生せず、おねがいごとが進められない。

●「ゴツゴツやまの街」で、特定の手順を行うと「ロトム」と出会うイベントが発生しなくなる。

●「ゴツゴツやまの街」のおねがいごと「道をキレイにしよう！」が、特定の状況で発生すると、おねがいごとが進めるのが困難になる。

●「イトマル」のポケモン図鑑でのタイプが間違っている。



【改善対応予定】

●「パサパサこうやの街」おねがいごと「いわくだきで岩を壊そう！」で、「エビワラー」近くのひび割れたブロックの位置に、別のブロックを置いてしまうと、進行の仕方が分かりづらくなる。

●「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「はかせたちを連れていこう！」で、「カビゴン」近くのひび割れたブロックの位置に、別のブロックを置いてしまうと、進行の仕方が分かりづらくなる。

なお、不具合のなかにある「イトマル」のタイプ間違いについては、本来「むし／どく」のところ「むし」単体になっていることを指している模様だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

