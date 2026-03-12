30万円未満でPCゲームデビューしたい人、第14世代Core i5＆RTX 5060のマウス製ゲーミングPCがおすすめ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

RTX 5060搭載のゲーミングPCをチェック

Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG（RTX 5060）」が販売中だ。価格は26万9800円。

30万円未満の予算で購入を検討している人に◎

CPUはインテル「Core i5-14400F」、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5060」、メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、CPUは空冷、OSはWindows 11 Homeなど。30万円未満の予算で購入を考えている人に最適だ。

ほかにも、インテル「Core Ultra 5 225」＋AMD「Radeon RX 9060 XT」やAMD「Ryzen 7 9800X3D」＋AMD「Radeon RX 9070 XT」のモデルも用意されている。気になる人はチェックしてみては？