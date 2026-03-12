Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第102回
30万円未満でPCゲームデビューしたい人、第14世代Core i5＆RTX 5060のマウス製ゲーミングPCがおすすめ
2026年03月12日 18時00分更新
RTX 5060搭載のゲーミングPCをチェック
Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG（RTX 5060）」が販売中だ。価格は26万9800円。
30万円未満の予算で購入を検討している人に◎
CPUはインテル「Core i5-14400F」、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5060」、メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、CPUは空冷、OSはWindows 11 Homeなど。30万円未満の予算で購入を考えている人に最適だ。
ほかにも、インテル「Core Ultra 5 225」＋AMD「Radeon RX 9060 XT」やAMD「Ryzen 7 9800X3D」＋AMD「Radeon RX 9070 XT」のモデルも用意されている。気になる人はチェックしてみては？
|mouse 【 RTX 5060 搭載 / 3年メーカー保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core i5 14400F 16GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN ゲーム 動画編集) DGI5G60B71SJW116AZ
