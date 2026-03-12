Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第101回
20万円未満でゲーミングノート買いたい人〜！ RTX 4050搭載のASUS製が狙い目かも
2026年03月12日 16時30分更新
Core 5 210H＋RTX 4050搭載のゲーミングノート
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VU」が販売中だ。価格は17万9800円。
CPUはインテル「Core 5 210H」、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 4050」、メモリーは16GB、ストレージは1TB SSD、リフレッシュレートは144Hz、解像度は1920×1200ドット（16:10）など。
20万円未満のゲーミングノートを探している人に
ユーザーレビューを見ると、「期待以上の仕上がり」「コスパ最高」といった声が寄せられている。20万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ASUS Gaming V16 V3607VU 16インチ GeForce RTX 4050 インテル Core 5 210H メモリ16GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 12.7時間 動画編集 ブラック V3607VU-C5161R4050W
