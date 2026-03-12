20万円未満でゲーミングノート買いたい人〜！ RTX 4050搭載のASUS製が狙い目かも

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Core 5 210H＋RTX 4050搭載のゲーミングノート

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VU」が販売中だ。価格は17万9800円。

CPUはインテル「Core 5 210H」、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 4050」、メモリーは16GB、ストレージは1TB SSD、リフレッシュレートは144Hz、解像度は1920×1200ドット（16:10）など。

20万円未満のゲーミングノートを探している人に

ユーザーレビューを見ると、「期待以上の仕上がり」「コスパ最高」といった声が寄せられている。20万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。