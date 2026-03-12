初代プレステっぽい有線コントローラー「GameSir Tegenaria Lite」、3299円で販売中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

レトロ感があって懐かしい有線コントローラー

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線コントローラー「GameSir Tegenaria Lite」が販売中だ。価格は3299円。

本製品は、初代PlayStaitonを彷彿させる有線コントローラー。1000Hzポーリングレートのほか、ホール効果スティック、メンブレンアナログトリガー、振動フィードバック、2つの背面マクロボタンなどが特徴となっている。対応プラットフォームはPC、Nintendo Switch、iOS/Android。

プレステの配置で遊んでみたい人におすすめ

ユーザーレビューを見ると、「プレステ配置に慣れている人におすすめ」「必要な部分だけを追求したコントローラー」「価格相応の性能」といった声が寄せられている。興味のある人は買ってみては？