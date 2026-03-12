Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第97回
初代プレステっぽい有線コントローラー「GameSir Tegenaria Lite」、3299円で販売中
レトロ感があって懐かしい有線コントローラー
Amazon.co.jpにて、GameSirの有線コントローラー「GameSir Tegenaria Lite」が販売中だ。価格は3299円。
本製品は、初代PlayStaitonを彷彿させる有線コントローラー。1000Hzポーリングレートのほか、ホール効果スティック、メンブレンアナログトリガー、振動フィードバック、2つの背面マクロボタンなどが特徴となっている。対応プラットフォームはPC、Nintendo Switch、iOS/Android。
プレステの配置で遊んでみたい人におすすめ
ユーザーレビューを見ると、「プレステ配置に慣れている人におすすめ」「必要な部分だけを追求したコントローラー」「価格相応の性能」といった声が寄せられている。興味のある人は買ってみては？
|GameSir Tegenaria Lite 有線ゲームコントローラー Switch/Switch 2 Android/iOS/PC/Steam 対応 ゲームパッド ドリフト防止ホール効果スティック搭載 1000Hzポーリングレート 背面ボタン デュアル振動 レトロデザイン付き PC コントローラー
