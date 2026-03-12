Core 7 240H＋RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートが24万9800円！ 144Hzリフレッシュレートも魅力

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノート「Cyborg-15-B2RWFKG-1163JP」が販売中だ。価格は24万9800円。

144Hz駆動、Core 7 240＋RTX 5060搭載モデル

Cyborg-15-B2RWFKG-1163JPは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB DDR5、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

高リフレッシュレート駆動と、最新ゲームも遊べるスペックが魅力。ストレージ容量が1TBである点もポイントだ。30万円未満のゲーミングノートPCを欲している人におすすめできる。