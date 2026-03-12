Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第95回
Core 7 240H＋RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートが24万9800円！ 144Hzリフレッシュレートも魅力
2026年03月12日 14時00分更新
MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノート「Cyborg-15-B2RWFKG-1163JP」が販売中だ。価格は24万9800円。
144Hz駆動、Core 7 240＋RTX 5060搭載モデル
Cyborg-15-B2RWFKG-1163JPは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB DDR5、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
高リフレッシュレート駆動と、最新ゲームも遊べるスペックが魅力。ストレージ容量が1TBである点もポイントだ。30万円未満のゲーミングノートPCを欲している人におすすめできる。
MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 B2RW GeForce RTX 5060 Core 7 240H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz Windows11 Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP
