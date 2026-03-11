180Hz＆WQHDの31.5型湾曲ゲーミングディスプレーが3万円切り！ 映像の没入感を上げたい人におすすめ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

LGの湾曲ディスプレーがいまなら22％オフで買える

Amazon.co.jpにて、LGの31.5型ゲーミングディスプレー「LG UltraGear 32GS60QC-B」が販売中だ。参考価格は3万8091円だが、タイムセールにより22％オフの2万9800円で購入できる（3月10日時点）。

LG UltraGear 32GS60QC-Bは、WQHD（2560×1440ドット）の解像度を採用する31.5型湾曲ゲーミングディスプレー。1000RのVAパネルをはじめ、180Hzリフレッシュレートや応答速度1ms、HDRなどが特徴となっている。

平面よりも強い没入感を得られる湾曲

ユーザーレビューを見ると、「コスパ最強」「最初は違和感があるけれど、慣れれば気にならない」といった声が寄せられている。

湾曲ディスプレーは平面よりも没入感が強いところが一番の魅力。慣れが必要になるものの、ゲームや映像鑑賞でさらなる没入感を味わいたい人におすすめできる。