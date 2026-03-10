【7990円→5799円】透明ボディ＆RGBライトが特徴のXboxコントローラーが27％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Xbox・PCコントローラー、タイムセールで27％オフ

Amazon.co.jpにて、GameSirのXbox・PCコントローラー「GameSir kaleid Flux」が販売中だ。過去価格は7990円だが、タイムセールにより27％オフの5799円で購入できる（3月10日時点）。

本製品は、Xbox Series X｜S、Xbox One、PCに対応する公式コントローラー。透明なボディと、2つのLEDライトストリップが特徴となっている。そのほか、ドリフトを防ぐホール効果センサーや2つの背面ボタン、4つの振動モーターもポイントだ。

5000円台のXbox・PCコントローラーを探している人に

ユーザーレビューを見ると、「純正よりも一回り小さい」「慣れが必要」「使い勝手がいい」といった声が寄せられている。少々癖が強いものの、全体的に申し分ないといった印象だ。タイムセールで5000円台で買えるチャンスなので、欲しい人は早めにチェックしておこう。