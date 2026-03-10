Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第89回
【7990円→5799円】透明ボディ＆RGBライトが特徴のXboxコントローラーが27％オフ！
2026年03月10日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Xbox・PCコントローラー、タイムセールで27％オフ
Amazon.co.jpにて、GameSirのXbox・PCコントローラー「GameSir kaleid Flux」が販売中だ。過去価格は7990円だが、タイムセールにより27％オフの5799円で購入できる（3月10日時点）。
本製品は、Xbox Series X｜S、Xbox One、PCに対応する公式コントローラー。透明なボディと、2つのLEDライトストリップが特徴となっている。そのほか、ドリフトを防ぐホール効果センサーや2つの背面ボタン、4つの振動モーターもポイントだ。
5000円台のXbox・PCコントローラーを探している人に
ユーザーレビューを見ると、「純正よりも一回り小さい」「慣れが必要」「使い勝手がいい」といった声が寄せられている。少々癖が強いものの、全体的に申し分ないといった印象だ。タイムセールで5000円台で買えるチャンスなので、欲しい人は早めにチェックしておこう。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir kaleid Flux Xbox コントローラー PC コントローラー 有線 スケルトン ホールエフェクトスティック＆トリガー搭載 RGBライト効果 3.5mmオーディオジャック Xbox Series X|S Xbox One Windows 10/11対応ゲームパット 背面ボタン（Xboxライセンス取得）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第89回
トピックス75％、ラピトリ、8000Hzのゲーミングキーボードが1万9980円。「RIDDLE」カラーがかっこいい
-
第88回
トピックスRyzen 7＆RTX 5070、165Hz液晶も魅力のGIGABYTE製16型ゲーミングノートPC、26万5500円で販売中
-
第87回
トピックスソニーのノイキャンがゲーム用に。「INZONE H9 Ⅱ ホワイト」が18％オフ！ 「先代よりも使いやすくなった」と好評の声相次ぐ
-
第86回
トピックスPS5コントローラーでPCゲームを遊びたい。PC向けのDualSense＋USBケーブル同梱パックがAmazonで販売中！
-
第86回
トピックス「とにかく安くゲーミングディスプレーが欲しい」ならこれ 180Hz＆0.5ms、23.8型フルHDがタイムセールで1万2500円！
-
第85回
トピックス144Hz＆フルHDのJAPANNEXT製ゲーミングディスプレー、いまなら20％オフの1万1504円！
-
第84回
トピックス【28万→24万】RTX 5050搭載のASUS製14型ゲーミングノートが14％オフ！ 165Hz駆動のコスパモデルがよりオトクに
-
第83回
トピックスRTX 5060搭載×コンパクトなASUS製ゲーミングデスクトップPC、19万9800円で買える
-
第82回
トピックス話題の「ぽこ あ ポケモン」が遊べる！ Nintendo Switch 2本体＋パッケージソフトのセット品がAmazonで販売中
-
第81回
トピックス【4909円→2942円】YommorのSwitch 2用コントローラーが40％オフ！ 新生活セール期間中にゲットしておきたい！
- この連載の一覧へ