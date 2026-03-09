Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第84回
【28万→24万】RTX 5050搭載のASUS製14型ゲーミングノートが14％オフ！ 165Hz駆動のコスパモデルがよりオトクに
RTX 5050搭載のゲーミングノートが14％オフ
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」が販売中だ。参考価格は28万9800円だが、執筆時点では14％オフの24万9800円で購入できる（3月9日時点）。
いまなら24万円の価格で購入できる
TUF Gaming A14 FA401UHは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する14型ゲーミングノートPC。解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは165Hz、メモリーは32GB、ストレージは512GB SSD、OSはWindows 11など。高リフレッシュレートのゲーミングノートをオトクに購入したい人におすすめの一台だ。
|ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A14 FA401UH 14インチ RTX 5050 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 18.1時間 重量 1.46kg Copilotキー搭載 動画編集 イェーガーグレー FA401UH-R7R5050
