【28万→24万】RTX 5050搭載のASUS製14型ゲーミングノートが14％オフ！ 165Hz駆動のコスパモデルがよりオトクに

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

RTX 5050搭載のゲーミングノートが14％オフ

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」が販売中だ。参考価格は28万9800円だが、執筆時点では14％オフの24万9800円で購入できる（3月9日時点）。

いまなら24万円の価格で購入できる

TUF Gaming A14 FA401UHは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する14型ゲーミングノートPC。解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは165Hz、メモリーは32GB、ストレージは512GB SSD、OSはWindows 11など。高リフレッシュレートのゲーミングノートをオトクに購入したい人におすすめの一台だ。