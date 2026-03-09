話題の「ぽこ あ ポケモン」が遊べる！ Nintendo Switch 2本体＋パッケージソフトのセット品がAmazonで販売中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Nintendo Switch 2本体とパッケージソフトのセット品

Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) ＋ ぽこ あ ポケモン -Switch2」が販売中だ。セット品の参考価格は5万8960円だが、執筆時点では1％オフの5万8509円で購入できる（3月9日時点）。

いま話題の「ぽこポケ」がセット対象に！

Nintendo Switch 2本体と、話題沸騰中の「ぽこ あ ポケモン」（パッケージ版）がセットになった製品だ。「ぽこ あ ポケモン」は、ニンゲンの姿に変身したメタモンが主人公のスローライフ・サンドボックスゲーム。家具の作成や野菜の栽培、料理、建築などのクラフトを通して、ポケモンたちとスローライフを満喫することが目的となっている。

ポケモンを題材にしたクラフトゲームに興味がある人は、本体とパッケージソフトのセット品を購入してみては？