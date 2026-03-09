Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第82回
話題の「ぽこ あ ポケモン」が遊べる！ Nintendo Switch 2本体＋パッケージソフトのセット品がAmazonで販売中
2026年03月09日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Nintendo Switch 2本体とパッケージソフトのセット品
Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) ＋ ぽこ あ ポケモン -Switch2」が販売中だ。セット品の参考価格は5万8960円だが、執筆時点では1％オフの5万8509円で購入できる（3月9日時点）。
いま話題の「ぽこポケ」がセット対象に！
Nintendo Switch 2本体と、話題沸騰中の「ぽこ あ ポケモン」（パッケージ版）がセットになった製品だ。「ぽこ あ ポケモン」は、ニンゲンの姿に変身したメタモンが主人公のスローライフ・サンドボックスゲーム。家具の作成や野菜の栽培、料理、建築などのクラフトを通して、ポケモンたちとスローライフを満喫することが目的となっている。
ポケモンを題材にしたクラフトゲームに興味がある人は、本体とパッケージソフトのセット品を購入してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) ＋ ぽこ あ ポケモン -Switch2
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第83回
トピックスRTX 5060搭載×コンパクトなASUS製ゲーミングデスクトップPC、19万9800円で買える
-
第81回
トピックス【4909円→2942円】YommorのSwitch 2用コントローラーが40％オフ！ 新生活セール期間中にゲットしておきたい！
-
第80回
トピックスやっぱりXboxなんだよなあ……有線コントローラーのコスパモデルが15％オフでさらにおトクに！
-
第79回
トピックスコスパ良しのゲーミングノートがますます安く。RTX 5060 × 165Hz駆動のASUS製16型ノートが20万9800円！
-
第79回
トピックス【4万500円→2万9800円！】WQHDにデビューするならこれ。27型ゲーミングディスプレー「ROG Strix XG27ACS-W」が26％オフ！
-
第78回
トピックス“完璧レベルの傑作”ゲーミングマウスが14％オフ！8000Hz対応の超軽量Razer製が新生活セールの対象に
-
第78回
トピックス【祝発売】「バイオレクイエム」デザインのSwitch 2プロコンで、極限の恐怖体験を味わってみては？
-
第77回
トピックス「バイオレクイエム」のパッケージ版とSwitch 2プロコンのセット品がAmazonで販売中！
-
第76回
トピックスJAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが1.4万円！ 180Hz＆応答速度1msのコスパモデル
-
第75回
トピックスPowerAのXbox・PC用コントローラーをチェック！ バッテリー交換しなくてもいい有線接続が魅力
- この連載の一覧へ