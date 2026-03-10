このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第65回

アイ・オー・データ機器「BDレコ」

テレビ容量パンパン民へ。録画した番組をBDに焼けるドライブが出たぞ！

2026年03月10日 19時00分更新

文● Y.D／ヤマ／ASCII 編集●ASCII

BDレコを、ポータブルBDドライブ「BRP-UC6Z/H」で試しました

　かつては人気製品だったBDレコーダー。しかし、各社の撤退が相次いでいます。テレビにHDDをつなげば録画はできますが、容量には制限があるし、別のテレビを購入した際にそのままつなげるわけではありません。

　録画した番組でパンパンになったHDDに頭を抱えている人も多いのでは？

　そんなHDDパンパン民を救ってくれるのがアイ・オー・データ機器の「BDレコ」です。本当に好きな番組やライブ、スポーツ中継、特番などは、やはりディスクに焼いて保管しておきたいと思う人にとって注目のアイテムです。

　「BDに保存する」という選択肢自体が難しくなってきている今、“BDレコ難民”ならぜひ注目しておきたい、アイ・オー・データ機器の「BDレコ」を紹介します。

【目次】この記事で書かれていること：

BDレコのメリットと注意点

BDレコを購入する3つのメリット
1）テレビの外付けHDDに録画した番組をネットワーク経由でBDに焼ける
2）実は強力なのはソフト。入手方法も柔軟
3）テレビ操作モードとパソコン操作モードを選べる柔軟なダビング

購入時に確認したい2つのポイント
1）対応機種に制限がある
2）4K放送のアーカイブには非対応

まとめ
詳細スペック情報

