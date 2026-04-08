ブルーレイ難民を救う アイ・オー・データとVerbatimが製品提供継続のパートナーシップ強化を発表

アイ・オー・データ機器とVerbatim Japanは4月8日、ブルーレイドライブおよびディスク商品を必要とするユーザーに向け、両社のパートナーシップを強化し、今後も商品提供を続けられるよう尽力すると発表した。

近年、ブルーレイドライブやディスクを取り巻く市場環境は大きく変化している。国内外のメーカーによる関連製品の生産・販売縮小や、レコーダー製品の取り扱い終了に関する発表が業界内で相次いでおり、市場では将来的な入手性を不安視する声が急速に高まっていた。

今回の発表は、市場環境の不透明感が強まるなか、両社がブルーレイ関連製品の供給維持に努めるというもの。バックアップや長期保存、業務用途など、現在でもブルーレイドライブやディスクが欠かせないユーザーが一定数存在している現状を踏まえ、商品提供が継続できるよう、部材の確保や生産体制の調整に取り組んでいくとしている。

アイ・オー・データ機器は、家電メーカーのBDレコーダー縮小に対する救済策として、テレビ録画番組をダビングできるPC用の光学ドライブ「BDレコ」を今年2月に発表しているが、この製品に多くの関心が寄せられているという。

一方のVerbatim Japanは光学メディアの生産工場を持つメーカーで、「BCN AWARD 2026」記録媒体カテゴリにおいて、「BDメディア部門」「DVDメディア部門」「CDメディア部門」の3部門で2年連続最優秀賞を受賞している。

両社の協力体制強化により、録画コレクションの保存や業務データのバックアップなど、今後も安心してブルーレイドライブとメディアを利用できる環境が維持されることが期待される。