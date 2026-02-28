このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1352回

17インチで1.389kgは、さすがに軽すぎる。Core Ultra 9搭載LG gram 17が21％オフ

2026年02月28日 23時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】LG 17型ノートPC「LG gram 17 17Z90TL-GU98J」をチェック！

　LGの17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格363,455円のところ、21％オフの288,000円で販売中。

　17インチのノートを探そうとすると、候補は一気に絞られる。各社の主力は13～16型に集中し、17型は据え置き寄りのモデルが中心になる。重量も1.8kg前後が一般的で、「大きい画面＝重い」という印象は強い。

　LGの17型ノートPC「LG gram 17 17Z90TL-GU98J」は、その17型で約1.389kgに収めた1台。17.0型・2560×1600の16:10表示を備えながら、Core Ultra 9 288Vとメモリ32GB、1TB SSDを組み合わせている。

　大画面で作業したいが、据え置き機にはしたくない。文字を拡大しても作業領域を確保したい。17型というサイズを持ち運べる点が、このモデルの特徴になる。

アマゾンでLG 17型ノートPC「LG gram 17 17Z90TL-GU98J」を入手

17インチで約1.389kg

　17.0型・2560×1600の16:10表示を備えながら、重量は約1.389kg。一般的な17型が1.8kg前後になることを考えると、この重さは軽い部類に入る。物理的な表示領域を確保しつつ、持ち運びも視野に入るサイズ感。日本語104キーのテンキー付きキーボードを備える。

Core Ultra 9＋メモリ32GB

　搭載するのはCore Ultra 9 288V。メモリは32GB（オンボード）、ストレージは1TB NVMe SSD。軽量モデルでありながら処理性能を確保した構成。メモリは増設不可のため、購入時点で容量を選ぶ仕様になる。

77Whバッテリーと拡張性

　77Whバッテリーを内蔵し、JEITA Ver.3.0基準で動画約14.5時間、アイドル約21.5時間。Thunderbolt 4（USB4）×2、USB Type-A×2、HDMIを装備する。MIL-STD 810H準拠テスト7項目をクリアしたとされ、薄型軽量でも耐久性を意識した仕様。

製品スペック

【ディスプレイ】17.0型 IPS（2560×1600／16:10／アンチグレア／DCI-P3 99%）

【重量】約1,389g

【CPU】Intel Core Ultra 9 288V

【メモリ】32GB（オンボード／増設不可）

【ストレージ】1TB NVMe SSD

【バッテリー】77Wh

【駆動時間】動画約14.5時間／アイドル約21.5時間（JEITA Ver.3.0）

【端子】Thunderbolt 4（USB4）×2、USB-A×2、HDMI×1

【認証】指紋認証

【OS】Windows 11 Home

アマゾンでLG 17型ノートPC「LG gram 17 17Z90TL-GU98J」を入手

