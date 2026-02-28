17インチで1.389kgは、さすがに軽すぎる。Core Ultra 9搭載LG gram 17が21％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】LG 17型ノートPC「LG gram 17 17Z90TL-GU98J」をチェック！

LGの17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格363,455円のところ、21％オフの288,000円で販売中。

17インチのノートを探そうとすると、候補は一気に絞られる。各社の主力は13～16型に集中し、17型は据え置き寄りのモデルが中心になる。重量も1.8kg前後が一般的で、「大きい画面＝重い」という印象は強い。

LGの17型ノートPC「LG gram 17 17Z90TL-GU98J」は、その17型で約1.389kgに収めた1台。17.0型・2560×1600の16:10表示を備えながら、Core Ultra 9 288Vとメモリ32GB、1TB SSDを組み合わせている。

大画面で作業したいが、据え置き機にはしたくない。文字を拡大しても作業領域を確保したい。17型というサイズを持ち運べる点が、このモデルの特徴になる。

17インチで約1.389kg

17.0型・2560×1600の16:10表示を備えながら、重量は約1.389kg。一般的な17型が1.8kg前後になることを考えると、この重さは軽い部類に入る。物理的な表示領域を確保しつつ、持ち運びも視野に入るサイズ感。日本語104キーのテンキー付きキーボードを備える。

Core Ultra 9＋メモリ32GB

搭載するのはCore Ultra 9 288V。メモリは32GB（オンボード）、ストレージは1TB NVMe SSD。軽量モデルでありながら処理性能を確保した構成。メモリは増設不可のため、購入時点で容量を選ぶ仕様になる。

77Whバッテリーと拡張性

77Whバッテリーを内蔵し、JEITA Ver.3.0基準で動画約14.5時間、アイドル約21.5時間。Thunderbolt 4（USB4）×2、USB Type-A×2、HDMIを装備する。MIL-STD 810H準拠テスト7項目をクリアしたとされ、薄型軽量でも耐久性を意識した仕様。

製品スペック

【ディスプレイ】17.0型 IPS（2560×1600／16:10／アンチグレア／DCI-P3 99%）

【重量】約1,389g

【CPU】Intel Core Ultra 9 288V

【メモリ】32GB（オンボード／増設不可）

【ストレージ】1TB NVMe SSD

【バッテリー】77Wh

【駆動時間】動画約14.5時間／アイドル約21.5時間（JEITA Ver.3.0）

【端子】Thunderbolt 4（USB4）×2、USB-A×2、HDMI×1

【認証】指紋認証

【OS】Windows 11 Home