Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第78回
【祝発売】「バイオレクイエム」デザインのSwitch 2プロコンで、極限の恐怖体験を味わってみては？
2026年03月06日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
「バイオレクイエム」のデザインが装飾されたSwitch2プロコン
Amazon.co.jpにて、「【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション」が販売中だ。価格は1万1440円。
恐怖のサバイバルを特製のプロコンで……
本製品は、「バイオハザード レクイエム」のオリジナルデザインで彩られたNintendo Switch 2のプロコントローラー。長時間のプレイでも快適に操作できるグリップ感のほか、ゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」、好きなボタンを割り当てられる「GL/GRボタン」、ヘッドフォンマイクジャックなどが搭載されている。HD振動2にも対応しているため、恐怖の震えを体感できるのもポイントだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第79回
トピックスコスパ良しのゲーミングノートがますます安く。RTX 5060 × 165Hz駆動のASUS製16型ノートが20万9800円！
-
第79回
トピックス【4万500円→2万9800円！】WQHDにデビューするならこれ。27型ゲーミングディスプレー「ROG Strix XG27ACS-W」が26％オフ！
-
第78回
トピックス“完璧レベルの傑作”ゲーミングマウスが14％オフ！8000Hz対応の超軽量Razer製が新生活セールの対象に
-
第77回
トピックス「バイオレクイエム」のパッケージ版とSwitch 2プロコンのセット品がAmazonで販売中！
-
第76回
トピックスJAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが1.4万円！ 180Hz＆応答速度1msのコスパモデル
-
第75回
トピックスPowerAのXbox・PC用コントローラーをチェック！ バッテリー交換しなくてもいい有線接続が魅力
-
第74回
トピックス【4199円→2801円】色もRGBライトもカワイイSwitchプロコン、いまなら33％オフで買える！
-
第73回
トピックスXbox・PC用コントローラーを4000円未満でゲットしたい人は、TURTLE BEACH製のコスパモデルがおすすめ！
-
第72回
トピックス【8140円→5980円】ロジクールGの有線ゲーミングヘッドセット「G335」が27％オフとお得！ 快適な軽さと音質が魅力
-
第71回
トピックスコスパで選ぶならコレ！ Core Ultra 5 225F＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCをチェック
- この連載の一覧へ