【祝発売】「バイオレクイエム」デザインのSwitch 2プロコンで、極限の恐怖体験を味わってみては？

「バイオレクイエム」のデザインが装飾されたSwitch2プロコン

Amazon.co.jpにて、「【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション」が販売中だ。価格は1万1440円。

恐怖のサバイバルを特製のプロコンで……

本製品は、「バイオハザード レクイエム」のオリジナルデザインで彩られたNintendo Switch 2のプロコントローラー。長時間のプレイでも快適に操作できるグリップ感のほか、ゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」、好きなボタンを割り当てられる「GL/GRボタン」、ヘッドフォンマイクジャックなどが搭載されている。HD振動2にも対応しているため、恐怖の震えを体感できるのもポイントだ。