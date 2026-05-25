Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第369回
今のうちに買おう！ 純正のXboxワイヤレスコントローラー＆Type-Cケーブルがタイムセールで6636円
2026年05月25日 21時00分更新
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Xbox ワイヤレス コントローラー＆USB-C ケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル」が販売中だ。参考価格は9130円だが、タイムセールにより27％オフの6636円で購入できる（5月25日時点）。
純正のXboxワイヤレスコントローラーがセール対象に
本製品は、Xboxワイヤレスコントローラー（黒）とUSB Type-Cケーブルがセットになったもの。Xbox Series X|S、Xbox One、PC、モバイル（iOS/Android）に対応する。画面のキャプチャー・録画を共有できるShareボタン、ホールドしやすいトリガー、手に馴染む方向パッド、滑りにくいグリップなどが特徴となっている。
なお、本製品を使うには単三乾電池2本か純正バッテリーが必要になる。個人的には、ケーブル一本で充電できる純正バッテリーも合わせて購入することをおすすめしたい。話題の「Forza Horizon 6」をコントローラーで遊びたい人は、セール中の本製品を手に取ってみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C® ケーブル
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