キーボードは長く使えるものを選びたい。HyperXのテンキーレスモデルが15％オフ

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HyperXのメカニカルゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのメカニカルゲーミングキーボード「【日本語配列】HyperX Alloy Origins Core RGB」が販売中だ。参考価格は1万1980円だが、タイムセールにより15％オフの1万180円で購入できる（5月25日時点）。

本製品は、80％レイアウトのテンキーレスを採用するゲーミングキーボード。応答性と正確性のバランスを調整したというメカニカルスイッチのほか、航空機グレードのフルアルミボディ、RGBバックライトキー、100％アンチゴースト、Nキーロールオーバー、オンボードメモリーなどが特徴となっている。

高評価のテンキーレスゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、「作りがしっかりした高品質キーボード」「打鍵感が良い」「4～5年使っているが問題なし」といった声が寄せられている。長く愛用できるほどの耐久性と打鍵感を評価する声が多い印象だ。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。