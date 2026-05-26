Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第372回
ヘッドセット、そろそろいいやつ欲しくない？ SteelSeries「Arctis Nova 5P」が2万円切り
2026年05月26日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 5P」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、タイムセール中は11％オフの1万9580円で購入できる（5月25日時点）。
本製品は、PlayStation 5やNintendo Switch、PCなどに対応するワイヤレスゲーミングヘッドセット。付属の2.4GHzのUSBドングルのほか、高品質かつ高精細なHi-Fiサウンドを実現したというネオジウムマグネティックドライバー、60時間以上のバッテリー駆動、各種オーディオ設定ができるアプリなどが特徴だ。
満足度高めのゲーミングヘッドセットが2万円切り
ユーザーレビューを見ると、「軽いし音質も良いし遅延もないし充電も早い」「着け心地が良い」「耳が痛くならず、ふわふわなので使っていて気持ちいい」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円未満の価格帯で購入できるため、SteelSeriesのゲーミングヘッドセットが欲しい人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|SteelSeries ワイヤレス ゲーミングヘッドセット Arctis Nova 5P モンスターハンターワイルズに最適なイコライザー設定 ヘッドホン 軽量 無線 ワイヤレス PlayStation用 急速充電 60時間連続使用可能 調整可能 国内正規品 メーカー保証1年 61673 ブラック
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第370回
トピックス320Hz駆動って強すぎでは？ Amzfastの24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円切り！
-
第369回
トピックス今のうちに買おう！ 純正のXboxワイヤレスコントローラー＆Type-Cケーブルがタイムセールで6636円
-
第368回
トピックスキーボードは長く使えるものを選びたい。HyperXのテンキーレスモデルが15％オフ
-
第367回
トピックスXbox用コントローラーにも“高級感”がほしい。Naconのワイヤレスモデルが6％オフ
-
第366回
トピックスXbox Game Pass Ultimate 1ヶ月分のオンラインコード版がセール中！ 「Forza Horizon 6」は追加料金なしで遊べる
-
第365回
トピックス3000円切りでこの実力。有線ゲーミングイヤフォン、足音まで聴きたい人にちょうどいい
-
第364回
トピックスSwitch 2がドックなしで画面出力できるケーブルがタイムセール中！ 外出用に買っておいて良いかも
-
第363回
トピックスSwitch 2用に“ちゃんと強い”コントローラーが欲しい人へ。BIGBIG WON BLITZ2が1万円切り
-
第362回
トピックス5000円未満でこのコンパクト感！ e元素の60％ゲーミングキーボード、赤軸モデルが手頃すぎる
-
第361回
トピックスこの肉抜きデザイン、かなりカッコいい。約49gのGravaStar製ワイヤレスマウスが35％オフ
- この連載の一覧へ