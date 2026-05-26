ヘッドセット、そろそろいいやつ欲しくない？ SteelSeries「Arctis Nova 5P」が2万円切り

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SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 5P」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、タイムセール中は11％オフの1万9580円で購入できる（5月25日時点）。

本製品は、PlayStation 5やNintendo Switch、PCなどに対応するワイヤレスゲーミングヘッドセット。付属の2.4GHzのUSBドングルのほか、高品質かつ高精細なHi-Fiサウンドを実現したというネオジウムマグネティックドライバー、60時間以上のバッテリー駆動、各種オーディオ設定ができるアプリなどが特徴だ。

満足度高めのゲーミングヘッドセットが2万円切り

ユーザーレビューを見ると、「軽いし音質も良いし遅延もないし充電も早い」「着け心地が良い」「耳が痛くならず、ふわふわなので使っていて気持ちいい」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円未満の価格帯で購入できるため、SteelSeriesのゲーミングヘッドセットが欲しい人は早めにチェックしてみてほしい。