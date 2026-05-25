Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第370回
320Hz駆動って強すぎでは？ Amzfastの24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円切り！
2026年05月25日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレー「AMZG25F6F」が販売中だ。参考価格は2万4999円だが、タイムセールにより24％オフの1万8999円で購入できる（5月25日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。最大リフレッシュレートは320Hz、応答速度は1msなど。そのほか、ティアリングやスタッタリングを防ぐAdaptive Sync技術や、明暗のコントラストが鮮明になるHDRなども特徴となっている。
320Hz駆動のディスプレー、いまなら1.8万円で買える
ユーザーレビューを見ると、「発色が綺麗」「320Hzにより残像感ゼロで快適」「初期不良も迅速に対応」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円を切る価格で購入できるため、320Hzのゲーミングディスプレーを探している人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Amzfast 24.5インチ 320Hz ゲーミングモニター白 Fast IPS (1msMPRT /sRGB118%/320cd/m²) /Adaptive Sync対応 / HDMI2.0×2 DP1.4×2 低ブルーライト 無輝点保証 5年保証 ホワイト AMZG25F6F(DP ケーブル付属)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第369回
トピックス今のうちに買おう！ 純正のXboxワイヤレスコントローラー＆Type-Cケーブルがタイムセールで6636円
-
第368回
トピックスキーボードは長く使えるものを選びたい。HyperXのテンキーレスモデルが15％オフ
-
第367回
トピックスXbox用コントローラーにも“高級感”がほしい。Naconのワイヤレスモデルが6％オフ
-
第366回
トピックスXbox Game Pass Ultimate 1ヶ月分のオンラインコード版がセール中！ 「Forza Horizon 6」は追加料金なしで遊べる
-
第365回
トピックス3000円切りでこの実力。有線ゲーミングイヤフォン、足音まで聴きたい人にちょうどいい
-
第364回
トピックスSwitch 2がドックなしで画面出力できるケーブルがタイムセール中！ 外出用に買っておいて良いかも
-
第363回
トピックスSwitch 2用に“ちゃんと強い”コントローラーが欲しい人へ。BIGBIG WON BLITZ2が1万円切り
-
第362回
トピックス5000円未満でこのコンパクト感！ e元素の60％ゲーミングキーボード、赤軸モデルが手頃すぎる
-
第361回
トピックスこの肉抜きデザイン、かなりカッコいい。約49gのGravaStar製ワイヤレスマウスが35％オフ
-
第360回
トピックスマウスに液晶!? 有線・無線対応のDAREU「A980PROMAX」が1万円切り【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ