320Hz駆動って強すぎでは？ Amzfastの24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円切り！

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Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレー「AMZG25F6F」が販売中だ。参考価格は2万4999円だが、タイムセールにより24％オフの1万8999円で購入できる（5月25日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。最大リフレッシュレートは320Hz、応答速度は1msなど。そのほか、ティアリングやスタッタリングを防ぐAdaptive Sync技術や、明暗のコントラストが鮮明になるHDRなども特徴となっている。

320Hz駆動のディスプレー、いまなら1.8万円で買える

ユーザーレビューを見ると、「発色が綺麗」「320Hzにより残像感ゼロで快適」「初期不良も迅速に対応」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円を切る価格で購入できるため、320Hzのゲーミングディスプレーを探している人は早めにチェックしてみてほしい。