カプコンは3月27日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）で発売中の「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』について、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）の各プラットフォームへ向けてタイトルアップデートを配信。問題修正に加えて、フォトモードが追加した。

【フォトモード】

本作のフォトモードはプレイ中のポーズメニューから起動できる。撮影したいシチュエーションを狙ってポーズで一時停止、位置やフォーカスといったカメラの調整から、フィルターやレンズ歪みといった画面効果、さらにはフレームやステッカーを追加することも可能だ。自分だけのベストショットを撮影してみよう。

【アップデート概要】

＜PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）＞

・フォトモードを追加。ポーズメニューから起動できる。

・特定の条件下で進行不能になる問題を修正。

・一部言語での誤字脱字を修正。

・一部イベントにおけるキャラクターの表情を、より感情が伝わりやすくなるよう、調整。

・ゲームを快適にプレイできるよう、いくつかの問題を修正。

＜PC（Steam／Epic Games Store＞

・特定のGPUドライバで発生する見た目の不具合を修正。

・特定の環境で発生するクラッシュの不具合を修正。

■あのプレイシーンが甦る！ 全30曲を収録した「バイオハザード レクイエム オリジナル・サウンドトラック」が好評配信中

本作のメインテーマ「Through the Darkness」をはじめ、30曲を収めたオリジナル・サウンドトラックが配信中。プレイシーンが甦る楽曲の数々を楽しもう。

こちらのサウンドトラックはイーカプコンデジタルストアでの販売をはじめ、Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSICなど、各種音楽配信サイトで聴くことが可能だ。

▼Through the Darkness (Short Version) / Colin & Caroline

【製品概要】

製品名：バイオハザード レクイエム オリジナル・サウンドトラック

配信開始日：配信中（2026年2月27日）

価格：1500円

収録曲：Through the Darkness（Colin & Caroline）、Respite、Lament、Ambition、ほか

配信ストア：

イーカプコンデジタルストア：https://www.e-capcom.com/shop/g/gM00008250/

音楽配信サービス：https://CAPCOM.lnk.to/biohazardrequiem_ost

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：発売中（2026年2月27日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

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