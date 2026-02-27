Amazonセール情報大紹介！ 第1345回
給水器は“音と掃除”が悩みどころ？ ジェックス「ピュアクリスタル グラッシーR」猫用1.5Lが37％オフ
2026年02月27日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ジェックス 猫用給水器「ピュアクリスタル グラッシーR（1.5L）」をチェック！
ジェックスの猫用給水器「ピュアクリスタル グラッシーR（1.5L）」がAmazonで割引対象。参考価格6,980円のところ、37％オフの4,373円で販売中。
給水器を使い始めたものの、動作音が気になったり、ポンプまわりの手入れが負担になったりして、結局シンプルな水皿に戻してしまうケースは少なくない。フィルター式でポンプを使う構造である以上、音と掃除は気になりやすい部分だ。
ジェックスの「ピュアクリスタル グラッシーR」は、そうした“音と掃除”に目を向けた1台。静音設計のフィルター式給水器で、お手入れしやすいコードレスポンプ＆タンクを採用する。容量は1.5L、水位低下を知らせるランプと自動停止する安全設計を備え、USB電源で使用するモデル。
ポンプを備えたフィルター式給水器
フィルターとポンプを備える1.5Lの給水器。ファンネル形状を採用し、360°どこからでも飲めるラウンドタイプとなっている。複数飼育にも対応する構造。
コードレスポンプ採用のタンク構造
お手入れしやすいコードレスポンプ＆タンクを採用。タンクからコードが垂れない構造で、水替えや清掃時に本体を扱いやすい。USB電源で使用するモデルで、本製品にはUSBアダプターは付属しない。
水位低下ランプ＆自動停止の安全設計
水位が下がるとランプで知らせ、自動停止する安全設計を備える。電気が止まってもファンネルに水が残る仕様となっている。
