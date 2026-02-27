最大175WのRTX 5080×Core Ultra 9。ASUSの16型ゲーミングPC「ROG Strix G16」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノート「ROG Strix G16（G615LW-U9R5080）」をチェック！

ASUSの16型ゲーミングノートPC「ROG Strix G16（G615LW-U9R5080）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格499,800円のところ、10％オフの449,800円で販売中。

最大175Wで動くGeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノート。24コアのCore Ultra 9 275HXを組み合わせ、メモリ32GB、1TB SSDを備える。ディスプレイは1920×1200ドットの165Hz表示に対応。GPUとCPUを上位クラスで揃え、電力設計も含めて性能側に振った構成だ。軽さよりも処理能力を優先するモデルになっている。

最大175WのGeForce RTX 5080 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載し、ダイナミックブースト時は最大175Wまで引き上げられる設計。DLSSやフレーム生成、Advanced Optimusに対応する構成。

Core Ultra 9 275HX（24コア／最大5.4GHz）

高性能コア8基と高効率コア16基の24コア構成、最大5.4GHz動作。ゲームだけでなく、配信やAI系アプリ、動画編集など高負荷処理を同時に走らせる用途まで想定したCPU。

ベイパーチャンバー＋Tri-Fan＋液体金属

CPUとGPUを覆うベイパーチャンバー、Tri-Fanテクノロジー、液体金属グリスを採用。さらにツール不要で内部にアクセス可能、SSDはQ-latch対応。冷却とメンテナンス性を両立した内部設計になっている。

製品スペック

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU（最大175W／Dynamic Boost対応）

【CPU】Intel Core Ultra 9 275HX（24コア／最大5.4GHz）

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】16型／1920×1200／165Hz

【冷却】ベイパーチャンバー／Tri-Fanテクノロジー／液体金属グリス

【内部設計】ツールレスアクセス／SSD Q-latch対応

【最大消費電力】約380W設計