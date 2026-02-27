Amazonセール情報大紹介！ 第1342回
最大175WのRTX 5080×Core Ultra 9。ASUSの16型ゲーミングPC「ROG Strix G16」
2026年02月27日 15時30分更新
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノート「ROG Strix G16（G615LW-U9R5080）」をチェック！
ASUSの16型ゲーミングノートPC「ROG Strix G16（G615LW-U9R5080）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格499,800円のところ、10％オフの449,800円で販売中。
最大175Wで動くGeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノート。24コアのCore Ultra 9 275HXを組み合わせ、メモリ32GB、1TB SSDを備える。ディスプレイは1920×1200ドットの165Hz表示に対応。GPUとCPUを上位クラスで揃え、電力設計も含めて性能側に振った構成だ。軽さよりも処理能力を優先するモデルになっている。
最大175WのGeForce RTX 5080 Laptop GPU
NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載し、ダイナミックブースト時は最大175Wまで引き上げられる設計。DLSSやフレーム生成、Advanced Optimusに対応する構成。
Core Ultra 9 275HX（24コア／最大5.4GHz）
高性能コア8基と高効率コア16基の24コア構成、最大5.4GHz動作。ゲームだけでなく、配信やAI系アプリ、動画編集など高負荷処理を同時に走らせる用途まで想定したCPU。
ベイパーチャンバー＋Tri-Fan＋液体金属
CPUとGPUを覆うベイパーチャンバー、Tri-Fanテクノロジー、液体金属グリスを採用。さらにツール不要で内部にアクセス可能、SSDはQ-latch対応。冷却とメンテナンス性を両立した内部設計になっている。
製品スペック
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU（最大175W／Dynamic Boost対応）
【CPU】Intel Core Ultra 9 275HX（24コア／最大5.4GHz）
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】16型／1920×1200／165Hz
【冷却】ベイパーチャンバー／Tri-Fanテクノロジー／液体金属グリス
【内部設計】ツールレスアクセス／SSD Q-latch対応
【最大消費電力】約380W設計
