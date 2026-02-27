Amazonセール情報大紹介！ 第1343回
Core Ultra 7 255H×OLED。1.28kgの14型Zenbookが11％オフ
2026年02月27日 17時00分更新
ASUSの14型ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA（UX3405CA-TU7161BLW）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。
軽さを優先すると性能が物足りず、性能を優先すると重さが気になる。14型クラスでその両方を取りたいなら、Zenbook 14 OLEDという選択肢もある。重量は約1.28kgで、Core Ultra 7 255Hを搭載する。
Core Ultra 7を軸にした14型構成
インテル Core Ultra 7 255Hに、16GB（LPDDR5X-7467）メモリ、1TB（PCI Express 4.0 x4接続）SSDを組み合わせた仕様。NPU「Intel AI Boost」やインテル Arc グラフィックスも内蔵する。
有機ELの発色と16:10表示領域
ディスプレイは14.0型OLED（1,920×1,200ドット／16:10、60Hz）。10点マルチタッチに対応する。
約1.28kgでThunderbolt 4×2とWi-Fi 7
本体は約1.28kg、厚さ14.9mm。Thunderbolt 4（Type-C／Power Delivery対応）×2にHDMI、USB Type-Aを備える。無線はWi-Fi 7対応。207万画素IRカメラと顔認証、プライバシーシャッターも搭載する。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 7 255H
【メモリ】16GB LPDDR5X
【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0）
【ディスプレイ】14.0型 OLED（1,920×1,200／16:10／60Hz／タッチ対応）
【重量】約1.28kg
【無線】Wi-Fi 7
【USB】Thunderbolt 4（Type-C）×2
【Office】WPS Office 2 Standard Edition
