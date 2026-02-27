Core Ultra 7 255H×OLED。1.28kgの14型Zenbookが11％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA（UX3405CA-TU7161BLW）」 をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA（UX3405CA-TU7161BLW）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。

軽さを優先すると性能が物足りず、性能を優先すると重さが気になる。14型クラスでその両方を取りたいなら、Zenbook 14 OLEDという選択肢もある。重量は約1.28kgで、Core Ultra 7 255Hを搭載する。

Core Ultra 7を軸にした14型構成

インテル Core Ultra 7 255Hに、16GB（LPDDR5X-7467）メモリ、1TB（PCI Express 4.0 x4接続）SSDを組み合わせた仕様。NPU「Intel AI Boost」やインテル Arc グラフィックスも内蔵する。

有機ELの発色と16:10表示領域

ディスプレイは14.0型OLED（1,920×1,200ドット／16:10、60Hz）。10点マルチタッチに対応する。

約1.28kgでThunderbolt 4×2とWi-Fi 7

本体は約1.28kg、厚さ14.9mm。Thunderbolt 4（Type-C／Power Delivery対応）×2にHDMI、USB Type-Aを備える。無線はWi-Fi 7対応。207万画素IRカメラと顔認証、プライバシーシャッターも搭載する。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 7 255H

【メモリ】16GB LPDDR5X

【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0）

【ディスプレイ】14.0型 OLED（1,920×1,200／16:10／60Hz／タッチ対応）

【重量】約1.28kg

【無線】Wi-Fi 7

【USB】Thunderbolt 4（Type-C）×2

【Office】WPS Office 2 Standard Edition