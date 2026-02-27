このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1344回

120Hz倍速×4Kダブルチューナー、N-Blackパネル搭載。AQUOS 50V型が99,799円

2026年02月27日 19時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】シャープ 50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」をチェック！

　シャープの50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」がAmazonでタイムセール対象。参考価格125,455円のところ、20％オフの99,799円で販売中。

　50型で4K、しかも120Hz倍速。価格は99,799円。録画にも対応し、Google TVでネット動画もそのまま見られる。購入者の声では、画質のきれいさや動作の軽さに触れるものが多い。倍速対応の50型を10万円前後で探しているなら、確認しておきたいところだ。

アマゾンでシャープ 50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」を入手

120Hz倍速表示＋AI高画質

　リフレッシュレート120Hzの倍速表示に対応する4K液晶。オブジェクト情報と放送ジャンル情報を合わせて映像と音を自動で調整するAI高画質／高音質機能を備える。

BS4K・110度CS4K×2チューナー内蔵

　BS4K・110度CS4K×2、地上デジタル×3、BS/CS×3のチューナー構成。4Kダブルチューナー内蔵モデルで、2番組同時録画に対応する。端子はHDMI×4、USB×3を備える。

低反射N-Blackパネル＋回転式スタンド

　低反射のN-Blackパネルを採用。外光や照明の映り込みを抑える仕様だ。左右約30度の回転式スタンドを備え、回転ロック機構も搭載。前面開口スピーカーにより最大出力35W、Dolby Atmosに対応する。

アマゾンでシャープ 50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

