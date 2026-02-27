Amazonセール情報大紹介！ 第1346回
【Amazon割引中】LASSE MOAの持ち運ぶクローゼット！？吊り下げトラベルポーチが2,999円
2026年02月27日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】LASSE MOA 吊り下げトラベルポーチをチェック！
LASSE MOAの吊り下げトラベルポーチがAmazonで割引対象。参考価格3,680円のところ、19％オフの2,999円で販売中。
ホテルのクローゼットを開けると、あるのはハンガーバーだけということが多い。このポーチはスーツケースから取り出して、そのままバーに掛けるだけで、収納してきた服が4段に並ぶ。服を広げる場所を探したり、棚に積み替えたりする手間がなく、到着して数分でその場に自分用のクローゼットが立ち上がる。
スーツケースに入れた服が、そのまま衣類収納になる
服を段ごとに入れて持ち運び、掛けるだけで収納として成立する。出して並べ直す工程を挟まず、入れた順のまま衣類の置き場になる。
ファスナーで衣類を押さえて圧縮できる
かさばる衣類をファスナー操作だけで押さえ込み、まとまった状態で持ち運べる。入れ直さずそのまま圧縮できる仕組み。
段ごとに分けたまま管理できる
トップス、ボトムス、下着などを段ごとに分けて入れられるため、取り出す順番や管理が崩れない。日別や家族分の分け方にも収まりやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1363回
トピックスアップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに
-
第1363回
トピックスApple公式より安いってマジ？ M4 iMac 16GB/512GBがAmazonに
-
第1345回
トピックス給水器は“音と掃除”が悩みどころ？ ジェックス「ピュアクリスタル グラッシーR」猫用1.5Lが37％オフ
-
第1344回
トピックス120Hz倍速×4Kダブルチューナー、N-Blackパネル搭載。AQUOS 50V型が99,799円
-
第1343回
トピックスCore Ultra 7 255H×OLED。1.28kgの14型Zenbookが11％オフ
-
第1342回
トピックス最大175WのRTX 5080×Core Ultra 9。ASUSの16型ゲーミングPC「ROG Strix G16」
- この連載の一覧へ