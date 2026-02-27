【Amazon割引中】LASSE MOAの持ち運ぶクローゼット！？吊り下げトラベルポーチが2,999円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】LASSE MOA 吊り下げトラベルポーチをチェック！

LASSE MOAの吊り下げトラベルポーチがAmazonで割引対象。参考価格3,680円のところ、19％オフの2,999円で販売中。

ホテルのクローゼットを開けると、あるのはハンガーバーだけということが多い。このポーチはスーツケースから取り出して、そのままバーに掛けるだけで、収納してきた服が4段に並ぶ。服を広げる場所を探したり、棚に積み替えたりする手間がなく、到着して数分でその場に自分用のクローゼットが立ち上がる。

スーツケースに入れた服が、そのまま衣類収納になる

服を段ごとに入れて持ち運び、掛けるだけで収納として成立する。出して並べ直す工程を挟まず、入れた順のまま衣類の置き場になる。

ファスナーで衣類を押さえて圧縮できる

かさばる衣類をファスナー操作だけで押さえ込み、まとまった状態で持ち運べる。入れ直さずそのまま圧縮できる仕組み。

段ごとに分けたまま管理できる

トップス、ボトムス、下着などを段ごとに分けて入れられるため、取り出す順番や管理が崩れない。日別や家族分の分け方にも収まりやすい。