水を足す頻度を減らす5Lペット給水器。PetSafe「ドリンクウェル」が32％オフ
2026年02月26日 16時30分更新
【Amazonで割引中】PetSafe（ペットセーフ）自動給水器「ドリンクウェル プラチナム」をチェック！
PetSafe（ペットセーフ）の自動給水器「ドリンクウェル プラチナム」がAmazonで割引対象。参考価格10,899円のところ、32％オフの7,400円で販売中。最大5Lの大容量タンクを備えた循環式モデル。活性炭フィルターを搭載し、電源が切れても溜まっている水が飲める仕様となっています。
最大5Lの大容量モデル
給水器を置いても、思ったより水の減りが早い。多頭飼いだったり、水をよく飲むペットがいたりすると、補充の回数は自然と増えていきます。
「ドリンクウェル プラチナム」は、最大5Lの水を貯められる大容量タイプ。後部タンクに水を蓄え、ポンプで循環させる構造を採用しています。上部から水が流れ落ちる設計で、常に水が動く環境をつくります。
活性炭フィルターを搭載し、水道水に含まれるカルキや不純物、におい成分を吸着。フィルター交換の目安は2〜4週間と案内されています。
また、商品説明には「電源が切れても溜まっている水が飲める」と記載があります。循環が止まっても、受け皿に残った水は利用できる構造です。
本体サイズは約40.3×27×26.7cm、重量は約1.5kg。水流調節が可能で、消費電力は2W。室内専用モデルです。
