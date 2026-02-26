水を足す頻度を減らす5Lペット給水器。PetSafe「ドリンクウェル」が32％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】PetSafe（ペットセーフ）自動給水器「ドリンクウェル プラチナム」をチェック！

PetSafe（ペットセーフ）の自動給水器「ドリンクウェル プラチナム」がAmazonで割引対象。参考価格10,899円のところ、32％オフの7,400円で販売中。最大5Lの大容量タンクを備えた循環式モデル。活性炭フィルターを搭載し、電源が切れても溜まっている水が飲める仕様となっています。

最大5Lの大容量モデル

給水器を置いても、思ったより水の減りが早い。多頭飼いだったり、水をよく飲むペットがいたりすると、補充の回数は自然と増えていきます。

「ドリンクウェル プラチナム」は、最大5Lの水を貯められる大容量タイプ。後部タンクに水を蓄え、ポンプで循環させる構造を採用しています。上部から水が流れ落ちる設計で、常に水が動く環境をつくります。

活性炭フィルターを搭載し、水道水に含まれるカルキや不純物、におい成分を吸着。フィルター交換の目安は2〜4週間と案内されています。

また、商品説明には「電源が切れても溜まっている水が飲める」と記載があります。循環が止まっても、受け皿に残った水は利用できる構造です。

本体サイズは約40.3×27×26.7cm、重量は約1.5kg。水流調節が可能で、消費電力は2W。室内専用モデルです。