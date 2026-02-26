14型で約980g、29時間駆動。Snapdragon X Elite搭載のCopilot+ PC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA UX3407RA」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA UX3407RA」がAmazonでタイムセール対象。参考価格204,364円のところ、7％オフの189,800円で販売中。

14インチは作業しやすい。画面が広いと、ウィンドウを並べても余裕がある。ただ、多くは1.3kg前後。毎日持ち歩くには、少し重い。

Zenbook SORA UX3407RAは14インチで約980g。1kgを切る。しかも約29時間（ビデオ再生時）動く。軽さを重視する人が選んでいるモデルだ。

Snapdragon X Eliteと45TOPS

搭載するのはSnapdragon X Elite X1E-78-100。45TOPSのNPUを備え、Copilot+ PCのAI機能に対応する。32GBメモリと1TB SSDを組み合わせた仕様。

14.0型 OLED（1920×1200）

ディスプレイは14.0型OLED（1920×1200ドット／16:10）。60Hz表示に対応する。有機ELパネルを採用する。

軽さで選ぶ14型

14インチで約980g、しかも約29時間（ビデオ再生時）動く。軽さを優先するなら、選択肢に入る1台。

製品スペック

【ディスプレイ】14.0型 OLED（1920×1200／60Hz／16:10）

【CPU】Snapdragon X Elite X1E-78-100

【NPU】45TOPS

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【重量】約980g

【バッテリー駆動時間】約29時間（ビデオ再生時）