14型で約980g、29時間駆動。Snapdragon X Elite搭載のCopilot+ PC

ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA UX3407RA」がAmazonでタイムセール対象。参考価格204,364円のところ、7％オフの189,800円で販売中。
14インチは作業しやすい。画面が広いと、ウィンドウを並べても余裕がある。ただ、多くは1.3kg前後。毎日持ち歩くには、少し重い。
Zenbook SORA UX3407RAは14インチで約980g。1kgを切る。しかも約29時間（ビデオ再生時）動く。軽さを重視する人が選んでいるモデルだ。
Snapdragon X Eliteと45TOPS
搭載するのはSnapdragon X Elite X1E-78-100。45TOPSのNPUを備え、Copilot+ PCのAI機能に対応する。32GBメモリと1TB SSDを組み合わせた仕様。
14.0型 OLED（1920×1200）
ディスプレイは14.0型OLED（1920×1200ドット／16:10）。60Hz表示に対応する。有機ELパネルを採用する。
軽さで選ぶ14型
14インチで約980g、しかも約29時間（ビデオ再生時）動く。軽さを優先するなら、選択肢に入る1台。
製品スペック
【ディスプレイ】14.0型 OLED（1920×1200／60Hz／16:10）
【CPU】Snapdragon X Elite X1E-78-100
【NPU】45TOPS
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【重量】約980g
【バッテリー駆動時間】約29時間（ビデオ再生時）
