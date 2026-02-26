Amazonセール情報大紹介！ 第1332回
ノートPCを背負う通勤の傘。後方119cmの「BACK PROTECT」
2026年02月26日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Wpc.雨傘「BACK PROTECT」をチェック！
Wpc.の雨傘「BACK PROTECT」がAmazonで割引対象。参考価格3,960円のところ、32％オフの2,709円で販売中。
傘を開くと骨の一部がスライドし、背中側が伸長部119cmまで広がる設計。直径106cmのサイズ感を保ちながら、背負ったバックパックを雨から守る構造。ワンタッチで開くジャンプ式で、継続撥水加工を施した晴雨兼用モデル。なお、同シリーズには折りたたみモデルも用意されている。
骨がスライドする背中側拡張構造
一般的な長傘は左右対称に広がる形だが、このモデルは後ろ方向に広がる設計。背中側に余裕を持たせるかたちになる。
ジャンプ式＋継続撥水
ワンタッチで開くジャンプ式。荷物を持ったままでも片手で開ける仕様。生地には継続撥水加工を施す。
晴雨兼用・UVカット
雨傘として使うことを主としつつ、紫外線防止効果も備える晴雨兼用。紫外線遮蔽率は淡色：約80％、濃色：約90％。
