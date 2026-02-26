12.1型（2560×1600）×10200mAh。ペン付属のLenovo Idea Tab Plusが7％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo 12.1型タブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70446JP）」をチェック！

Lenovoの12.1型タブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70446JP）」がAmazonで割引対象。過去価格43,780円のところ、7％オフの40,900円で販売中。

10インチでは少し窮屈だが、ノートPCを広げるほどでもない。動画や資料をゆったり表示し、必要ならそのまま書き込みもしたい──そうなると、12インチ前後というサイズが現実的になる。Lenovo Idea Tab Plusは、このサイズでペンも付いて、いまは7％オフ。

12.1型×2560×1600

12.1型で2560×1600を採用。画面が広いだけでなく、文字や図表の輪郭も崩れにくい。電子書籍の見開きやWebページをそのまま表示しても詰まりにくく、大画面を素直に使える。

4スピーカー＋Dolby Atmos

本体にスピーカーを4基搭載し、Dolby Atmosに対応。横向き再生時でも音が左右に広がりやすく、動画や配信を単体で楽しみやすい。イヤホン前提ではなく、本体側の音を活かした設計。

Dimensity 6400＋8GBメモリ

MediaTek Dimensity 6400（最大2.5GHz）に8GBメモリを組み合わせる。ブラウザ複数タブや動画再生を同時に動かしても処理が崩れにくく、日常用途をまとめて扱いやすい構成。