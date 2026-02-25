Amazonセール情報大紹介！ 第1320回
行列の保険？ バッグに忍ばせておける、大人も座れるポケット椅子
2026年02月25日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】mimire 折りたたみ椅子をチェック！
mimireの折りたたみ椅子が、Amazonで割引対象。参考価格2,680円のところ、19％オフの2,180円で販売中。
テーマパークやライブ、物販の待機列で、思ったより長く並ぶことはないだろうか。最初は平気でも、30分を過ぎると足が重くなる。そんなときにバッグから取り出せるのが、約300gの折りたたみ椅子だ。
折りたたむと約29.5×10.5cmに収まる細長い形状で、バッグに入れて持ち歩けるサイズ。それでいて耐荷重は100kg。軽量ながら大人も座れる仕様で、行列やイベント待機時の携帯用として使える。
収納袋一体型。畳んで差し込むだけ
座面がそのまま収納袋になる一体型タイプ。別途収納袋を持つ必要がなく、そのまままとめて持ち運べる仕様。収納時は約29.5×10.5cmのコンパクトサイズに収まる。
アルミ脚＋610D生地の軽量設計
脚部には6013アルミを採用し、重さは約300g。座面は610Dオックスフォード生地で、裏面に補強布を配置。軽さだけでなく、座ったときに沈み込みにくい構造になっている。
行列やフェスなどの待機時間に
テーマパークやライブなど、長時間の待機が見込まれる場面に収まるサイズ感。カラビナを付ければバッグや腰に下げることもでき、持ち歩きやすい。
