Amazonセール情報大紹介！ 第1319回

軽くて安い、ちゃんとしたカシオ。31gで2,000円台の腕時計

2026年02月25日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】CASIO（カシオ）デジタル腕時計「F-108WHC-1AJF」をチェック！

　CASIO（カシオ）のデジタル腕時計「F-108WHC-1AJF」が、Amazonで割引対象。参考価格3,300円のところ、32％オフの2,260円で販売中。

　作業中にいちいちスマホを取り出さないための一本。重さは約31g。装飾や多機能ではなく、時刻表示を軸にしたスタンダードモデルだ。

　液晶は数字が大きく、左側から照らすLEDライトを備える。ストップウオッチと時刻アラーム付きで、操作はボタン式。日常生活用防水に対応する。高級感より実用を優先する人に合う。

　時間を見るための機能だけを残した、軽量なカシオだ。

アマゾンでCASIO（カシオ）デジタル腕時計「F-108WHC-1AJF」を入手

