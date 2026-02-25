Amazonセール情報大紹介！ 第1319回
軽くて安い、ちゃんとしたカシオ。31gで2,000円台の腕時計
2026年02月25日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】CASIO（カシオ）デジタル腕時計「F-108WHC-1AJF」をチェック！
CASIO（カシオ）のデジタル腕時計「F-108WHC-1AJF」が、Amazonで割引対象。参考価格3,300円のところ、32％オフの2,260円で販売中。
作業中にいちいちスマホを取り出さないための一本。重さは約31g。装飾や多機能ではなく、時刻表示を軸にしたスタンダードモデルだ。
液晶は数字が大きく、左側から照らすLEDライトを備える。ストップウオッチと時刻アラーム付きで、操作はボタン式。日常生活用防水に対応する。高級感より実用を優先する人に合う。
時間を見るための機能だけを残した、軽量なカシオだ。
