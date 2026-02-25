カプコンは2月24日、バイオハザード公式Xアカウントにて、ゲーム内企業「アンブレラ社」が「日清食品」に対し提訴すると発表した。

日清食品の「カップヌードル」が、作中の企業が製造する「アンブレラヌードル」に対して知的財産権を侵害していると主張したもの。件のヌードルは、「バイオハザードRE:3」などに壁面広告として登場した。

もちろんネタ投稿の一種であり、現実のカプコンが日清食品を訴えるという話ではないので混同しないようご注意願いたい。

ユーザーからは「謎肉がヤバいもんにしか思えなくなるやつ」「アンブレラ社とのコラボか」「かゆ…うま…」「もう世も末だ。みんなゾンビ化しよう」「緑色のスープが特徴のコラボヌードル、あるか？」など、実際に日清食品からコラボ商品が販売されるのではという期待の声も寄せられていた。

先日の夢グループとのコラボ「夢ぶら下がり健康器」セットといい、話題作りに積極的なカプコン。ラクーンシティを舞台としたシリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」は2月27日発売だ。

また、ASCIIでは本作の先行プレイレポも掲載中。購入の参考に読んでもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM