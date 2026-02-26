カプコンは2月26日、発売が迫るシリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」のリリース時刻について情報を公開。国内では、コンシューマー版が2月27日0時から、PC版が14時から遊べるようになる。

すでに予約購入している人は事前ダウンロードもでき、発売日の0時を迎えた瞬間から最速でプレイ可能だ。なお、Epic Games Storeについては事前ダウンロード対象外とのこと。

ユーザーからは「Switch 2版でダウンロードOK。あとは発売日を待つだけです」「テロ予告来たぁぁぁぁ」「お、事前ダウンロードのお知らせありがたい」「準備はいいか？俺はできてる」など、発売を心待ちにしている声が寄せられている。

また、ASCIIでは本作の先行プレイレポも掲載中。購入の参考に読んでもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM