カプコンは2月20日、シリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」と夢グループの人気商品「夢ぶら下がり健康器」とともに限定ボックスに収めた「恐怖の悪夢セット」を販売すると発表。

「昭和の通信番組」などと言われるTVCMで話題の夢グループ。通信販売と芸能事務所をメインに展開している株式会社だ。

突如「バイオ」最新作が通信販売でぶら下がり健康器具とセット販売されると発表され、ユーザーからは「ネタかと思ったらマジで買える」「1万9800円、誰が買うんだよｗ」「公式がおかしい」「ここまで緊張感のないバイオは初めて」「おひとり様9セットまでｗｗｗ」「社長のラクーンシテー、すごいすごぉ～い」など大反響。

全世界で50セット限定と狭き門。しかしお値段は1万9800円＋送料とややお高め（ちなみにソフトの通常版は8990円）。これ売れるのか……？と思っていたら、午前8時に予約販売開始し、12時42分には完売の報告が。

まさかの【即日完売】にユーザーからは「完売すんのかい」「えっ」「9セット買った猛者がいるのか気になります」「完売すごいすごぉ～い」と驚きの声が寄せられていた。

ぶら下がり健康器はないが、ソフトだけなら好評予約受付中。発売日の2月27日はもう間もなくなので、まだ予約してない人はこの機会にぜひ。夢グループのお2人が出演するCMも公開中だ。

また、ASCIIでは本作の先行プレイレポも掲載中。購入の参考に読んでもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM