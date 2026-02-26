日清食品のカップヌードル公式X（Twitter）は2月25日、カプコンのバイオハザード公式Xアカウントが出した「アンブレラヌードル」の訴訟について、対決姿勢を見せるコメントを投稿した。

これは、ホラーゲーム「バイオハザード」内の架空企業アンブレラ社が、「カップヌードル」に対して知的財産権を侵害していると主張したもの。訴状の画像に始まり、凝った動画まで用意されている。

これに対し日清食品の「カップヌードル」公式Xは「どうみてもパクリはそちらです」とシンプルに否定。バチバチに正面から受けて立つ姿勢を示した。

ユーザーからは「これが日清戦争か」「喧嘩しないでｗ」「大企業のバトル勃発」「プロレス感があってイイね」など、ネタ投稿とわかっているからこその温度感で見守られている。

そして本日2月26日0時、「バイオハザード」側にさらなる動きがあった。先日話題を呼んだ「夢グループ」コラボの延長として、新たな動画を投稿したのだ。わざわざ「どっかの偽物と違う、本家本元のアンブレラヌードル」と、挑発をまじえながら。

そして2月26日14時、「カップヌードル」側も夢グループのコラボ動画を認識。「何これ。」と、呆れとも怒りとも見える短い投稿で反応を示している。え…まさか本当に話を通してないなんてこと…ないよね？

果たして「アンブレラヌードル」を巡る企業バトルはどのような決着をみるのか。気になった人はぜひ引き続き両アカウントの動向を見守ろう。シリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」はいよいよ明日、2月27日発売だ。

また、ASCIIでは本作の先行プレイレポも掲載中。購入の参考に読んでもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM