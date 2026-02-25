任天堂は2月24日、Nintendo Switch 2に携わった開発者にインタビューする企画「クリエイターズボイス」を更新。

今回は第10回として、カプコンが2月27日に発売する「バイオハザード レクイエム」について、ディレクターの中西晃史氏が出演している。

中西氏は任天堂が発売した「リンクの冒険」が大好きだと語り、そこからインスピレーションを受けて「バイオハザード」シリーズの開発に取り組んだこともあると明かした。

「バイオハザード」は上質なミステリー作品であるとし、極限状態のホラーでありながら「なにが起こってるんだ」ということを知っていくのが魅力であるとしている。

Nintendo Switch 2 で開発した経緯については、スペックが上がったことで「動くんじゃないか」と試してみたら驚くほどスムーズに動いたとのこと。「携帯モードでこれだけのスペック出てれば、もう十分綺麗かなぐらいに感じますね」と語っている。

また、Switch 2 の独自機能である「ゲームチャット」がとくにお気に入りの模様。1人でホラーゲームをやるのは無理って人でも、友だちをゲームチャットで呼んで見守っててもらえるだけで一緒に盛り上がれると話し、「もうまさにバイオのために作っていただいたかなってくらいに思ってますね」と絶賛した。

2人の主人公、一人称視点と三人称視点の切り替え、カジュアルとハードコアなど、シリーズ古参ファンと新規ユーザーどちらも楽しめるよう工夫が凝らされている本作。ぜひ、今まで「バイオ」に触れてこなかった人も遊んでみてはいかがだろうか。

また、ASCIIでは本作の先行プレイレポも掲載中。購入の参考に読んでもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store／GeForce NOW）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

※「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM